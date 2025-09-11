За заговор за преврат: Признаха бившия бразилски президент Болсонаро за виновен, грози го тежка присъда

Върховният съд на Бразилия призна бившия президент Жаир Болсонаро за виновен в опит за държавен преврат, съобщава The Guardian. Към момента трима съдии от петчленния състав са подкрепили признаването на вината Болсонаро, един е оправдал бившия президент. Остава да се произнесе още един върховен съдия.

След официалното обявяване на решението на съда, Болсонаро ще стане първият бивш президент в историята на Бразилия, който е осъден за посегателство срещу демокрацията. Възможно е Болсонаро, който в момента се намира под домашен арест, да прекара десетилетия в затвора. Адвокатите му заявиха, че ще обжалват днешното решение пред Върховния съд в пълен състав от 11 съдии.

Какво се случи?

През 2022 г. Болсонаро се кандидатира за преизбиране, но загуби от Луис Игнасио Лула да Силва. Разследващите твърдят, че той отказал да приеме резултатите и призовал за протести и безредици. След като неговите поддръжници щурмуваха Конгреса на Бразилия и Върховния съд, Болсонаро и неговите съюзници бяха обвинени в опит за държавен преврат и заговор за убийството на Лула да Силва. От август 2025 г. Болсонаро е под домашен арест и сега е изправен пред до 40 години затвор.

