Как лесно и бързо да премахнете петно от вино по дрехите

Червеното вино може да предложи фини ползи за здравето благодарение на антиоксидантите и ресвератрола, които съдържа, но също така може да увреди любимата ви блуза, рокля или възглавници на дивана само с малко разливане. Това е благодарение на антоцианините, което е просто изискана дума за пигментите в гроздовите люспи, които придават цвета на червеното вино, заедно с танините, които помагат на тези пигменти да се свързват здраво с тъканта.

Макар че виждането на капка червено вино да пада някъде другаде освен в чашата ви може да ви хвърли в паника, опитайте се да се отпуснете: газираната напитка може да помогне за повдигане и премахване на пресни петна от червено вино от дрехи и мебели, преди да са се втвърдили, и е изненадващо удобна за миксер за коктейли.

Клуб содата е известна като средство за премахване на петна от червено вино както за дрехи, така и за мебели и работи най-добре, когато петното е все още прясно. Това е така, защото след като петното се утаи, то има повече време да попие в тъканта и да се залепи за влакната, което прави премахването му по-трудно. Така че, ако случайно разлеете червено вино върху дрехите или мебелите си, най-добре е да действате бързо. Вземете бутилка клуб сода от местния магазин за хранителни стоки.

Можете да използвате газирана вода вкъщи по много начини, но има някои специфични стъпки, когато става въпрос за премахване на пресни петна от вино. Започнете, като попиете мястото със суха, абсорбираща кърпа или кухненска хартия, преди цялото вино да е успяло да се втвърди. Въздържайте се от търкане, тъй като това може да вкара течността по-дълбоко във влакната, да разпространи цвета и да затрудни премахването на петното. След като приключите с попиването, е време да използвате газираната вода.

Ако работите върху дрехи, поставете дрехата върху купа, като оцветената зона е разположена върху отвора. Внимателно изсипете газирана вода върху петното, така че течността да може да премине през плата и да попадне в купата отдолу - просто се уверете, че останалата част от дрехата не попада в купата.

След това поставете дрехата хоризонтално върху водоустойчива повърхност или маса, като поставите кърпа отдолу. Попийте замърсеното място отново с чиста, абсорбираща кърпа, за да попиете течността. Можете да повтаряте този процес, докато червеното се отстрани максимално. За тапицерия ще следвате същите стъпки без купата: Попийте излишното вино с кърпа или кухненска хартия, след което изсипете сода върху замърсеното място. След това попийте отново с чиста кърпа, за да отстраните течността, докато содата разгражда петното.