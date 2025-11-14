Стихотворение на деня, 15 ноември, от Дамян Дамянов

"Среднощна молитва" Събличай се, полека се събличайсъс грацията дивна на русалка!От себе си едно след друго свличайприкритията нежни, ала малкина свойта плът свенлива, но греховна.Нима е грях тъй да те гледам, мила?Нали от този вечен грях любовенний всички на света сме се родили?Нали от този "грях", така наречен,започва всъщност нашето начало?Ако е грях, то този грях е вечен,безсмъртен като смъртното ти тяло.И като моето, което те обича,което тръпне, чака и което...Събличай се! Полека се събличай,греха да видя и да го усетя,в копнежа му да изгоря докрая...На този свят горчив и толкоз мраченпо-сладко чудо от това не зная:жена, която се съблича в здрача...Дамян Дамянов