Войната в Украйна:

Стихотворение на деня, 27 септември, от Елисавета Багряна

26 септември 2025, 19:05 часа 0 коментара
Стихотворение на деня, 27 септември, от Елисавета Багряна

Съдържание:

"Амазонка"

 

Вее утринна прохлада

в моето лице -

аз съм млада, млада, млада

с огнено сърце.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

 

Моя вихрен кон лети

бодро и безспир -

пред очите ми цъфти

неогледен мир.

 

Искрометните копита

кой ще последи?

Песен светла се разплита

в моите следи:

 

Ний ще стигнем Хеликон

в изгревния час -

смело, мой крилати кон,

жребият е с нас.

 

Там под твоята подкова

извора лъчист

ще избликне в струя нова -

животворен, чист.

 

И когато стигнат там

моите сестри,

вдъхновение и плам

в тях ще разгори.

 

А над нашата победа

в трудния ни път

и Персей, и Андромеда

трепетно ще бдят.

Елисавета Багряна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Поезия стихотворение Елисавета Багряна
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес