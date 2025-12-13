Кабинетът подаде оставка:

Два автогола и драма в добавеното време спасиха Арсенал срещу последния във Висшата лига

Временният лидер във Висшата лига Арсенал премина през истинска драма на "Емиратс", за да стигне до победа над последния в класирането Уулвърхямптън с 2:1 в среща от 16-ия кръг. "Артилеристите", които паднаха от Астън Вила в миналия кръг, въобще не убедиха с играта си срещу Уулвс, като се нуждаеха от два автогола, включително такъв в добавеното време, за да се пребори за победата.

Уулвс вкара и трите гола в мача, но Арсенал взе победата

"Топчиите" не успяха да вкарат попадение в първите 70 минути, за да дочакат нещастен автогол на Джонстън от тима на Уулвс. В 90-ата минута обаче Уулвърхямптън успя да стигне до изравнителен гол чрез Арокодаре. Радостта на гостите се задържа само четири минути, след като центриране на Букайо Сака намери златната резерва Габриел Жезус, който стреля с глава и топката влезе в мрежата.

Арсенал

Впоследствие попадението бе записано като автогол на Москера, тъй като ударът на Жезус не отиваше към целта, а се отклони от главата на футболиста на "вълците". Така Уулвърхямптън на практика вкара и трите гола в мача, но си тръгна с празни ръце от "Емиратс" и остава на дъното с едва 2 точки и все още е в чакане на първа победа през сезона.

Арсенал пък остава лидер с актив от 36 точки - с пет пред втория Манчестър Сити, който в неделя гостува на Кристъл Палас. В следващия кръг "артилеристите" гостуват на Евертън, който падна от Челси по-рано през деня.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
