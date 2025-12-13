Шеф в ЦСКА не посмя да говори за купа и титла

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков не посмя да каже, че "червените" ще се борят за купа и титла още през този сезон. Ръководителят смята, че подобни заявки звучат грандомански на този етап и клубът няма нужда да се заявява по този начин - не защото не му отива да се бори за трофеи, а защото разликата в класирането е голяма. Величков припомни изоставането до лидера Левски и отбеляза, че наваксването е в ход.

За ЦСКА на този етап е излишно да чува купа и титла

Попитан след победата над Локомотив София за Купата на България дали ЦСКА може да се бори за Купата и титлата на България още този сезон, Бойко Величков заяви: "Все още е излишно за клуба да чуе нещо толкова грандоманско. Не защото не ни отива, а защото ние имаме страшно много изоставане, спомняте си класирането. Това наваксване е в ход. Радвам се, че започнаха да говорят по-смелите привърженици."

Още: Станислав Генчев за ЦСКА: Не се сещам да са имали положения, направихме им два предколедни подаръка

"Червените" започват работа на всички фронтове

"Изиграхме добър мач с характер, започваме да действаме и на другите фронтове", каза още Величков. И добави: "Сами чувате оценката на хората, която много често е безпристрастна и адекватна. Чувате скандиранията на неговото име (Христо Янев - б.р.). Бяха положени усилия върху психологическия фактор. Върнахме духа, желанието, манталитета, който гоним, и смятам игровото поведение на отбора е доста по-различно."

Трансферният прозорец е минно поле, ЦСКА си е взел бележка

"Всеки трансферен прозорец е и минно поле на всяко едно ниво. Има мини, те са част от нормалното. За съжаление, при нас има твърде много такива. Вярвам, че клубът си е взел бележка, за да бъдат привлечени правилните футболисти на правилните позиции. Ние имаме ясен план на кои позиции искаме играчи. Не изтича информация вече. Предпочитам да научавате всичко от клуба", каза още Величков за трансферите на ЦСКА, които вече започнаха.

Още: Христо Янев открехна темата за селекцията и отсече: ЦСКА се съвзе в момент, в който малко отбори могат!