Защо при много студено време започваме да треперим?

В един ветровит зимен ден вървите по улицата, когато особено силен вятър почти ви събаря. Въпреки многото слоеве дрехи, вълнената шапка, ръкавиците и шала, започвате да треперите. Защо? Или сте облечени недостатъчно, или това неволно движение може да е признак за нещо по-сериозно? Екипът на "Popular Science" разговарят с няколко експерти, за да разберат научната причина защо треперим.

Какво е треперенето?

Снимка: iStock

"Треперенето е начинът, по който тялото ни генерира топлина, когато ни е студено. Това става чрез мускулни контракции", казва д-р Наташа Бхуян, семеен лекар от Финикс, Аризона. Треперенето може значително да увеличи метаболизма на тялото, което може да ви измори по-бързо. "Това е наистина ефективен начин да увеличим или поддържаме основната температура на тялото, но изисква много енергия." Подобно на кихането и настръхването, треперенето е неволево. Това е вид защитна, физиологична реакция, която поддържа тялото ви в комфортно състояние. Според д-р Ромина Сифуентес Паломино, специалист по семейна медицина в Keck Medicine of USC, хипоталамусът, който е част от мозъка, регулираща телесните функции, може да усети дори и най-малко понижение на вътрешната температура на тялото ни. Хипоталамусът "след това задейства бърза мускулна активност, за да поддържа стабилността".

Бъдете сигурни, че треперенето е здравословна реакция на студа, която е напълно естествена. "Това е нещо като вграден термостат, предназначен да предотвратява хипотермия" – опасно състояние, при което температурата на тялото пада под 35 градуса по Целзий.

При каква температура тялото ни започва да трепери?

Снимка: iStock

Когато става въпрос за температурата, при която тялото ни започва да трепери, "това наистина варира", казва Паломино пред "Popular Science". Като цяло, според нея, повечето хора започват да треперят, когато температурата на тялото им падне под нормалната телесна температура. Нормалната телесна температура варира от човек до човек, но средно е между 35 и 37 градуса по Целзий. "Фактори като възраст, телесни мазнини, здравословно състояние и дори способността ви да се приспособите към студа също могат да променят този праг", казва Паломино. Например, седемгодишно дете може да започне да трепери бързо, когато му е студено, защото малкият размер на тялото му е по-малко ефективен при регулирането на температурата.

Същото важи и за възрастните хора, чийто по-бавен метаболизъм, намалено кръвообращение и по-тънка кожа карат телата им да работят по-усилено, за да поддържат основната си температура.

Кога треперенето може да бъде предупредителен знак?

Снимка: iStock

Макар че повечето от нас треперят, когато им е студено, това не е единствената причина, поради която може да треперите. Да речем, че минавате през атракцион с призраци и сте напът да завиете по тъмен ъгъл, където мислите, че някой ви чака, за да ви изплаши. Тялото ви преминава в режим "борба или бягство" – естествена автоматична реакция на опасност, която предизвиква скок на адреналина. Когато нервната ви система е в състояние на повишена готовност, мускулите ви могат да започнат да се свиват и изведнъж да започнете да треперите.

Чувствата на тревога или благоговение могат да предизвикат треперене. Често това е и признак, че сте болни. "Интересното е, че същите мозъчни пътища, които регулират температурата, реагират и на стрес и болест", казва Паломино. Така например, треперенето, свързано с температура, означава, че тялото се опитва да повиши своята зададена точка – основно настройката на вътрешния термостат – за да се бори с инфекцията.

Снимка: iStock

Според Паломино, когато треперенето е екстремно или продължително въпреки затоплянето, особено при възрастните хора, това може да е признак за нещо по-сериозно. Потърсете други признаци, като умора, болки в тялото или температура, които могат да сигнализират за медицински проблем, като инфекция. "Ако някой се чувства нестабилен, но не е непременно студено, това определено е причина да се обърнете към семеен лекар за преглед", казва Бхуян.

След това има хипотермия, която често се причинява от продължително излагане на студени, влажни или ветровити условия. "Треперим, когато водата се изпарява от кожата ни", казва Бхуян. Тъй като водата отвежда топлината от тялото около 25 пъти по-бързо от въздуха, потните или мокри дрехи могат значително да увеличат загубата на топлина на човек. Когато треперенето на човек е придружено от признаци на объркване и неясна реч, е важно да го изсушите и затоплите незабавно. Можете да повишите телесната му температура, като го облечете с сухи дрехи (и премахнете всичко мокро) и му дадете нещо топло за пиене, като бульон или горещ чай. Леката физическа активност, като скачане с разкрачени крака, също може да помогне за повишаване на телесната температура.

Снимка: iStock

"Като цяло треперенето е защитна реакция", казва Паломино, "но е много важно да се разбере контекстът, в който се случва. Това е наистина важно."

Така че, ако се намирате навън и почувствате леко треперене, когато ви удари студена вълна, не се притеснявайте прекалено. Вместо това, използвайте го като повод да си поръчате горещ шоколад и да прекарате следобеда, стопляйки се до камината.