"Билд": Нови милиарди евромонети идват от България

„Еврото получава ново попълнение. Така че не се учудвайте, ако нови монети зазвънят в портфейла ви“. С тези думи влиятелното германско издание „Билд“ подготвя читателите си за 1 януари, когато България официално ще стане 21-вата държава членка на еврозоната.

В материал, озаглавен „В обращение от януари – ето как изглеждат новите евромонети“, авторът Томас Рьотемайстер прави подробен преглед на българските държавни символи, които скоро ще се влеят в паричния поток на Европа. Статията обаче не се ограничава само до нумизматиката, а прави и рязък коментар на политическата обстановка у нас.

Конникът и Светците

Германската медия обръща специално внимание на историческите личности и символи, избрани от Българската народна банка (БНБ) за националната страна на монетите:

Монетата от 2 евро: Представена с лика на Паисий Хилендарски, описан от изданието като „български монах и важен историк за страната“.

Монетата от 1 евро: Носи лика на Св. Иван Рилски. „Билд“ пояснява, че това е покровителят на българите и основател на Рилския манастир, изобразен с кръст и свитък в ръка.

Центовете (1, 2, 5, 10, 20 и 50): Тук доминира Мадарският конник. Изданието подчертава древния произход на символа – скален релеф от VIII век, който е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

„Вече около 141 милиарда евромонети са в обращение. Скоро ще пристигнат нови милиарди от България. Така че всеки, който се вгледа внимателно, когато плаща, може да забележи ново лице... или конника“, пише Рьотемайстер.

Евро в „турбулентни времена“

Освен културния аспект, „Билд“ не пропуска да информира германската аудитория за напрегнатата ситуация в София. Изданието отбелязва парадокса, че страната влиза в „клуба на богатите“ на фона на правителствена криза.

„Времената в страната обаче са турбулентни. След протести правителството на България подаде оставка в четвъртък. Оставката дойде малко преди въвеждането на еврото и на собствените им нови монети“, коментира изданието, визирайки последните политически събития у нас.

Грешката на „Билд“

Любопитен момент в публикацията е наложената корекция от страна на редакцията. Първоначално германските журналисти са допуснали неточност в броя на монетите с изображение на Мадарския конник.

„В по-ранна версия на тази статия посочихме, че на пет монети е изобразен Мадарският конник. Верният брой монети обаче е шест – на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента. Поправихме грешката и молим да ни извините за нея“, се казва в бележка под линия в статията.

С приемането на еврото България се отделя от групата на държавите членки на ЕС, които запазват националните си валути – Полша, Унгария, Швеция, Дания, Чехия и Румъния. Очакванията са българските евромонети бързо да се разпространят из целия континент поради активния туристически и търговски обмен.

