Гласът на свободата, окован отново: Брюксел скочи в защита на Наргес Мохамади

Европейският съюз отправи днес категоричен призив към иранските власти за незабавното освобождаване на носителката на Нобеловата награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади. Реакцията на Брюксел идва след информация за нови репресивни действия на режима в Техеран, при които е била арестувана както известната правозащитничка, така и най-малко още осем активисти, предаде АФП, позовавайки се на официална позиция на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

"Дълбоко обезпокоителни" арести

Говорител на европейската дипломация определи последните действия на иранските сили за сигурност като „дълбоко обезпокоителни“. В официалното изявление се подчертава, че арестите са насочени срещу хора, които единствено са упражнявали основното си човешко право на свобода на изразяване.

"ЕС призовава иранските власти да освободят Мохамади, като вземат предвид и нейното крехко здраве, както и всички хора, които са били задържани несправедливо", се казва в позицията на Брюксел.

Призивът на Европа не е само политически акт, но и хуманитарен апел. Състоянието на Наргес Мохамади е обект на сериозни притеснения от страна на международната общност, тъй като тя страда от сериозни здравословни проблеми, които се обострят от условията в иранските затвори и липсата на адекватна медицинска грижа.

Коя е Наргес Мохамади?

51-годишната Наргес Мохамади е едно от най-разпознаваемите лица на съпротивата срещу потисничеството на жените в Иран и борбата за човешки права. През октомври 2023 г. тя бе удостоена с Нобелова награда за мир за своята „борба срещу потисничеството на жените в Иран и борбата ѝ за промотиране на човешките права и свободата за всички“.

Мохамади е заместник-председател на Центъра на защитниците на правата на човека в Иран, организация, основана от друга нобелова лауреатка – Ширин Ебади.

Цената, която Мохамади плаща за своята дейност, е изключително висока. През последните две десетилетия тя е влизала и излизала от затвора многократно. Иранският режим я е осъждал пет пъти, като общата ѝ присъда възлиза на над 30 години затвор и 154 удара с камшик. Дори зад решетките на печално известния затвор "Евин", тя не спира да бъде гласът на онеправданите, организирайки протести и информирайки света за сексуалното и физическо насилие над затворничките.

Контекст на репресиите

Новите арести, споменати в изявлението на ЕС, се случват на фона на продължаващото напрежение в Иран след масовите протести под насловот „Жени, Живот, Свобода“, които избухнаха след смъртта на Махса Амини през 2022 г. Въпреки че уличните демонстрации бяха потушени със сила, гражданското неподчинение и активизмът продължават да тлеят, а режимът отговаря с нови вълни от задържания.

Европейският съюз за пореден път напомни на Техеран, че спазването на международните договори за правата на човека е задължително, а преследването на активисти само изолира допълнително страната на международната сцена.

