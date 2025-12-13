Бомба със закъснител ли са батериите? Истината за пожарите при електромобилите

Инцидент с пламнал електрически автомобил в идеалния център на София отново постави на дневен ред въпроса за безопасността на новите технологии и предизвикателствата, пред които са изправени службите за пожарна безопасност.

Инцидентът в София

Електрически автомобил се запали на емблематичния площад "Александър Невски" в столицата, съобщиха очевидци и медии. Инцидентът се е разминал без пострадали, благодарение на бързата реакция на шофьора и огнеборците.

Колата е пламнала в движение, като огънят е тръгнал от предната част на автомобила, придружен от гъст дим. Собственичката е реагирала мигновено, напуснала е купето и е подала сигнал на телефон 112. Пристигналите екипи на пожарната са успели да потушат пламъците. Според първоначалните данни на разследващите, причината за запалването е техническа неизправност.

Феноменът „Термично бягство“: Защо е различно?

Въпреки че този конкретен случай (техническа неизправност в предната част) може да е свързан с периферни системи, най-големият страх при електромобилите е свързан с т.нар. „термично бягство“ (thermal runaway) на литиево-йонната батерия.

Това е верижна химическа реакция, при която температурата в една клетка на батерията се повишава неконтролируемо, което води до запалване на съседните клетки. За разлика от автомобилите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ), където горенето изисква кислород от въздуха, батериите генерират собствен кислород при разпадането на катодите. Това прави пожара изключително интензивен и труден за гасене с конвенционални средства.

По-често ли горят електромобилите?

Инцидентите с електромобили често привличат по-голямо медийно внимание, но статистиката показва, че те не горят по-често от конвенционалните коли.

Данни от различни държави (вкл. Швеция и САЩ) сочат, че процентно пожарите при бензинови и дизелови автомобили са значително повече на 100 000 превозни средства.

Разликата обаче е в интензитета и продължителността. Докато пожар при ДВГ може да бъде загасен сравнително бързо, батерията на електромобил може да гори с часове и изисква огромно количество вода (често над 10-20 хиляди литра) за охлаждане.

Предизвикателствата пред пожарникарите

Гасенето на електромобил изисква специфична тактика:

Охлаждане: Основната цел не е просто потушаване на пламъка, а сваляне на температурата на батерийния пакет, за да спре химическата реакция.

Риск от повторно запалване: Дори след като огънят изглежда изгасен, батерията може да се запали отново часове или дори дни по-късно заради остатъчна топлина или вътрешно късо съединение.

Специализирано оборудване: В много държави, включително и в България, започват да се внедряват специални противопожарни одеяла за изолиране на колата или контейнери с вода, в които целият автомобил се потапя, за да се гарантира пълно охлаждане.

Какво да правим при инцидент?

Експертите съветват при съмнение за пожар в електромобил (димен сигнал, пукане, остра миризма или предупреждение на таблото):

Незабавно спрете автомобила и го напуснете.

Отдалечете се на безопасно разстояние (минимум 15-20 метра), тъй като има риск от изхвърляне на газове и отломки.

Не се опитвайте да гасите батерията с малък пожарогасител – той е неефективен срещу химическия процес в клетките.

Уведомете диспечерите на 112, че става въпрос за електрическо превозно средство, за да може екипът да се подготви с правилната тактика.

Случаят на пл. "Александър Невски" завърши благополучно, но той е напомняне, че с навлизането на новите технологии трябва да се адаптират и мерките за пътна безопасност и реакция при кризи.

