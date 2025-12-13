Познат герой изведе Барселона до нова победа в Ла Лига и сериозен аванс пред Реал

Испанският шампион Барселона успя да победи Осасуна с 2:0 като домакин в среща от 16-ия кръг на Ла Лига. Героят на каталунците бе добре познат - Рафиня, който отново успя да направи разликата в полза на своя тим с две попадения през второто полувреме. А победата бе седма поредна в шампионата за тима на Барса, който вече има цели седем точки аванс пред втория Реал Мадрид.

Рафиня вкара два гола при победа на Барса над Осасуна

Барселона вкара топката в мрежата на Осасуна още в средата на първото попадение след изпълнение на корнер, но голът на Феран Торес бе отменен заради засада. Барса тотално доминираше през цялата първа част - и като създадени положения, и като владение на топката, но не успя да стигне до гол. През второто полувреме натискът на домакините продължи, а Осасуна накрая се пречупи.

Още: Реал Мадрид и Барселона влизат в битка за един от най-обещаващите таланти в Европа

В 70-ата минута бърза атака на Барса хвана в крачка защитниците на Осасуна, а Педри подаде на Рафиня, който с прецизен удар от границата на наказателното поле намери целта. Едва в 74-ата минута дойде първата смяна на Ханзи Флик в мача, след като гостите вече бяха направили четири. В игра се появи Френки де Йонг на мястото на Маркъс Рашфорд, а след това и Фермин замени Кубарси.

В 86-ата минута Барса си подпечата успеха с втори гол на Рафиня. Кристенсен, Касадо и Барджи влязоха малко след това в игра, за да довършат срещата. Победата бе 14-та в първенството от началото на сезона за Барселона, като тимът събира актив от 43 точки - със седем пред Реал, който в неделя гостува на Алавес. Осасуна пък е на 16-то място с 15 точки. В следващия кръг Барса гостува на третия Виляреал, а Осасуна домакинства на Алавес.

Още: Барселона се опитва да открадне желан от Ливърпул, който бе смятан за "сигурен нов" през лятото

Barcelona wore a special jersey against Osasuna featuring the “La Marató” emblem on the chest. La Marató raises funds for medical research, and this year’s edition is dedicated to the fight against cancer.



Barcelona supporting a greater cause ❤️ pic.twitter.com/1ITKOgR418 — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2025