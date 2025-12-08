Съвети за избор на трапезна маса

Съществуват невероятно много модели трапезни маси. Ако ви предстои да направите подобна покупка, е напълно възможно да се почувствате объркани, заради огромното разнообразие. Има значение дали ще използвате артикула в кухненската зона или ще обособявате кът за хранене в двора, на балкона или на терасата. Артикулите могат да се различават по своя размер, форма на плота, материал на изработка, функционалности и други. Хубаво е да разгледате най-новите предложения в онлайн каталога на магазин мебели АРЕНА. Тук ще научите важни подробности за изделията, ще видите как изглеждат и по-лесно ще изберете правилен модел. Цените са разнообразни и дори евтините модели привличат вниманието с перфектна изработка и дизайн.

Кои са най-предпочитаните модели кухненски мебели?

Когато купувате кухненска маса за хранене, е необходимо добре да познавате популярните модели. По този начин по-лесно ще оформите елегантен интериор, който ви допада и подхожда на вашия дом. Кухненските мебели много често са с допълнителни с екстри, за да бъдат максимално полезни на домакинството. Ще ви представим няколко от най-харесваните трапезни артикули, за да се запознаете с техните преимущества:

практични разтегателни модели с повдигащ механизъм – артикул, който впечатлява с многото си удобства. Масата може да се използва както във всекидневната, така и като кухненска мебел за хранене. Това се случва благодарение на механизма, чрез който тя се повдига, след което може и да бъде разтегната;

луксозни, дизайнерски изделия с елегантен декоративен плот от МДФ и оригинална основа – великолепна кухненска мебел за хранене, която ще допринесе за по-съвременния облик на трапезарията. Нестандартната основа придава стабилност и прави артикула да изглежда по-интересен и красив;

модерни градински мебели за двора със стъклен плот и метални крака – удобна мебел за хранене. Спокойно може да използвате този градински артикул в двора, на балкона или на терасата, защото конструкцията е устойчива, а плотът функционален;

красиви кухненски изделия с класически дизайн от масивна дървесина – това са мебели за хранене, които винаги остават на мода. Класическият стил и естествената дървесина създават уют и предразполагат към приятно усещане по време на хранене;

малки сгъваеми градински маси за двора – ако не разполагате с много пространство на терасата, на балкона или двора, може да използвате тези малки градински артикули. Те винаги могат да се сгънат и приберат;

луксозна кръгла трапезна маса с мраморен плот – изискана мебел, около която може да посрещате много гости, защото освен красива тя е и достатъчно практична с разтегателен плот.

Да изберете хубаво обзавеждане за кухненската зона за хранене не е никак трудно, поради огромният избор от качествени и практични мебели.

Съвети при избор на хубава и удобна трапезна маса

Когато избирате подобна мебел за кухненската част, е добре да се съобразите с това, колко души ще я използват и какво свободна пространство имате. Необходимо е да обърнете по-специално внимание върху качествата на изделието като здравина, лесна поддръжка, дизайн, цветове и други. Така ще използвате новата трапезна маса с удоволствие и всеки път когато се съберете за хранене около нея, ще се чувствате комфортно. Ще ви предложим и няколко практични съвета, които ще са ви от полза при избора на трапезно обзавеждане:

изберете кухненска мебел в подходящ размер – тук следва да се съобразите с размера на кухненската част както и с броя на хората, които ще използват новата мебел. Всеки трябва да е настанен комфортно и да има достатъчно място за преминаване. Задължително се запознайте с размерите на изделието, преди да го поръчате;

много е важна формата на плота – днес трапезните мебели за хранене се предлагат основно в квадратна, кръгла, елипсовидна и правоъгълна форма. Всеки има лично предпочитание за това в каква форма ще бъде плота. Важно е да отбележим, че кръглата трапезна маса, ще направи пространството по-уютно, ще могат да се съберат повече хора и няма да има остри и опасни ъгли. Именно поради тази причина хората харесват и елипсовидните модели;

фокусирайте се върху дизайна и цветовете – хубаво е новата кухненска мебел да е съобразена с интериора като цветове и стил на изработка. Не забравяйте да подберете и столовете по същия критерий;

научете от какви материали е изработен артикулът – реномираните производители ползват масивна дървесина MDF и ПДЧ плоскости, закалено стъкло, метал и други. Това е гаранция, че изделието е устойчиво и ще го използвате дълго. Столовете трябва да бъдат направени от същия материал;

цената също не е за пренебрегване – в търговската мрежа откривате евтини и по-луксозни артикули в различен ценови диапазон. Без проблем ще изберете трапезна мебел, подходяща за конкретния бюджет.

От магазин мебели АРЕНА препоръчват да се насочите към трапезни маси, които разполагат с разтегателен плот. Той е невероятно полезен, когато имате нужда от повече пространство за сервиране.

Защо да изберем трапезен комплект от маса и столове?

Безспорно удобни и практични са съвременните комплекти маси със столове. Ако не ви се търсят отделно столовете, спокойно може да поръчате готов комплект. В случая столовете са подбрани професионално, така че да са в хармония с основната трапезна мебел, около която семейството се събира за хранене. Много по-лесно ще обзаведете кухненската част във вашия дом, ако използвате готовите комплекти с включени столове. Имате възможност да изберете модерно обзавеждане, където столовете изглеждат като кресла с подлакътници, висока облегалка и са изцяло тапицирани.

Тези луксозни столове са много по-комфортни и създават усещане за лукс и висока класа. Едни от харесваните трапезни маси са тези с керамичен плот, защото той ги прави да изглеждат по-оригинални и различни от останалите. Към това изделие са прибавени модерни столове, които се хармонизират с него най-добре. Цените на готовите комплекти, включващи столове, са много по-достъпни. Това е една от причините хората да се насочват към покупката на комплект със столове. Благодарение на този тип обзавеждане, ще сте сигурни, че трапезния кът изглежда красиво, елегантно и нищо не липсва.

Каква градинска маса ще бъде подходяща за терасата, балкона или двора?

При оформяне на интериора на жилището, не бива да пренебрегвате балкона и терасата, защото те са част от общото пространство. Добра идея е да използвате градинските мебели за двор, на балкона и терасата. Градинските комплекти са устойчиви на климатични промени, здрави са и с прекрасен дизайн. Разгледайте различните видове маси за тераси и не пропускайте шанса да оформите кът за хранене именно тук на терасата. Функционалното градинско обзавеждане в комплект, обикновено се използва в двора, на балкона и на терасата, за да създадете уютна атмосфера и да прекарвате повече време на чист въздух.

Топлите месеци през годината никак не са малко, затова градинските комплекти за хранене, могат да бъдат максимално полезни във всеки дом. Често балконите и терасите на апартаментите не са много големи, ето защо и градинският комплект, който ще поръчате, трябва да е съобразен със свободното пространство. Малък метален градински комплект за хранене със стъклен плот, би изглеждал невероятно естетично на двора, терасата и на балкона. Имате възможност да купите изгодно градински комплект със столове. Той ще бъде изключително практичен за балкон, тераса или двора.

Размерите на плота са подходящи да сервирате храни и напитки в двора, на терасата, на балкона или просто, за да изпиете следобедното си кафе. Друг подходящ за балкона или за двора градински комплект е сгъваемият. Когато не се използва, може да бъде лесно прибран, за да не заема място на балкона и в двора.