"Вашите заплати изплатени ли са?": Директорът на четвърта градска болница мълчи и не знае колко пари получава

На вас заплата изплатена ли ви е? Вие имате ли неизплатени заплати и осигуровки и за кои месеци? Този въпрос зададе независимият общински съветник и председател на Комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет (СОС) Ваня Григорова на директора на Четвърта градска болница д-р Стоян Маджаров. Отговор нямаше. Той заяви, че е взел аванс, „както всички останали“. Днес членовете на здравна комисия отидоха в болницата, за да се срещнат с лекарите и медицинските сестри и да разберат на място от директора какво е реалното финансово състояние на лечебното заведение.

Припомняме, че в началото на февруари тази година стана ясно, че персоналът в общинското лечебно заведение не е получавал заплатите си от ноември 2025 г. Те са и без внесени осигуровки.

Попитан от Диана Тонова от „БСП за България“ в СОС, дали твърди, че не си е получил и той заплатата, директорът на болницата отново не даде конкретен и ясен отговор, а каза, че „това не е заплата, а аванс“. Лидерът на „Спаси София“ също настоя за конкретен отговор и попита дали този аванс е 100% заплатата му. Д-р Маджаров отново замълча. Стигна се дори дотам, че той заяви, че не знае каква заплата получава и трябва да провери.

„Взел съм си заплата до февруари“, каза той и продължи да твърди, че това не е заплата, а аванс. „Моята заплата се изчислява по една сложна формула и варира всеки един месец“, добави той.

„Стана ясно, че д-р Маджаров си е самоизплатил заплатите, а на вас не е“, констатира Григорова.

Лекарите с 200 евро аванс

По време на срещата стана ясно, че заплатите са изплатени от януари до ноември 2025 г. включително. Частично са платени заплатите за месец декември – 30%, както и за месец януари 2026 г. - 40%, обясни счетоводителят на болницата. Осигуровки са платени частично за ноември, но се оказва, че има да се плащат още. От декември осигуровки не са плащани.

На срещата присъстваха и много лекари и медицински сестри, които се оплакаха, че получават по 200 евро и попитаха как се живее с тези пари. „За вас има пари за заплати, а за нас краставици“, обърна се гневно лекар от болницата към общинските съветници.

„За вас и краставици и домати, когато се приеме държавния бюджет. И не се опитвайте да прехвърлите върху мен отговорността за това, което са направили ГЕРБ, ПП и други“, отговори й Григорова.

Председателят на здравната комисия обясни и колко пари е изплатила общината на болницата. „Къде са парите?“, попитаха логично лекарите.

Пари няма, но се назначават хора

Д-р Маджаров обясни, че финансовото състояние на болницата е много сложно, но Григорова веднага го контрира и попита защо тогава се назначават нови хора. „През месец януари са назначени 22 човека, а четирима са напуснали. Годишната справка сочи, че в болницата работят 164 човека, като от тях 54 души не са медицински персонал“, заяви тя.

"Ето затова нямате пари, а човекът, който го е направил седи пред вас", каза тя.

Накрая общинските съветници поеха ангажимента да помогнат с решаването на проблемите и заявиха, че ще се опитат да говорят с НЗОК да изплати надлимитните пари, които болницата е изработила и трябва да получи.