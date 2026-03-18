Лайфстайл:

"Вашите заплати изплатени ли са?": Директорът на четвърта градска болница мълчи и не знае колко пари получава

18 март 2026, 15:11 часа 810 прочитания 0 коментара
На вас заплата изплатена ли ви е? Вие имате ли неизплатени заплати и осигуровки и за кои месеци? Този въпрос зададе независимият общински съветник и председател на Комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет (СОС) Ваня Григорова на директора на Четвърта градска болница д-р Стоян Маджаров. Отговор нямаше. Той заяви, че е взел аванс, „както всички останали“. Днес членовете на здравна комисия отидоха в болницата, за да се срещнат с лекарите и медицинските сестри и да разберат на място от директора какво е реалното финансово състояние на лечебното заведение.

Припомняме, че в началото на февруари тази година стана ясно, че персоналът в общинското лечебно заведение не е получавал заплатите си от ноември 2025 г. Те са и без внесени осигуровки.

Попитан от Диана Тонова от „БСП за България“ в СОС, дали твърди, че не си е получил и той заплатата, директорът на болницата отново не даде конкретен и ясен отговор, а каза, че „това не е заплата, а аванс“. Лидерът на „Спаси София“ също настоя за конкретен отговор и попита дали този аванс е 100% заплатата му. Д-р Маджаров отново замълча. Стигна се дори дотам, че той заяви, че не знае каква заплата получава и трябва да провери.

„Взел съм си заплата до февруари“, каза той и продължи да твърди, че това не е заплата, а аванс. „Моята заплата се изчислява по една сложна формула и варира всеки един месец“, добави той.

„Стана ясно, че д-р Маджаров си е самоизплатил заплатите, а на вас не е“, констатира Григорова.

Лекарите с 200 евро аванс

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По време на срещата стана ясно, че заплатите са изплатени от януари до ноември 2025 г. включително. Частично са платени заплатите за месец декември – 30%, както и за месец януари 2026 г. - 40%, обясни счетоводителят на болницата. Осигуровки са платени частично за ноември, но се оказва, че има да се плащат още. От декември осигуровки не са плащани.

На срещата присъстваха и много лекари и медицински сестри, които се оплакаха, че получават по 200 евро и попитаха как се живее с тези пари. „За вас има пари за заплати, а за нас краставици“, обърна се гневно лекар от болницата към общинските съветници.

„За вас и краставици и домати, когато се приеме държавния бюджет. И не се опитвайте да прехвърлите върху мен отговорността за това, което са направили ГЕРБ, ПП и други“, отговори й Григорова.

Председателят на здравната комисия обясни и колко пари е изплатила общината на болницата. „Къде са парите?“, попитаха логично лекарите.

Пари няма, но се назначават хора

Д-р Маджаров обясни, че финансовото състояние на болницата е много сложно, но Григорова веднага го контрира и попита защо тогава се назначават нови хора. „През месец януари са назначени 22 човека, а четирима са напуснали. Годишната справка сочи, че в болницата работят 164 човека, като от тях 54 души не са медицински персонал“, заяви тя.

"Ето затова нямате пари, а човекът, който го е направил седи пред вас", каза тя.

Накрая общинските съветници поеха ангажимента да помогнат с решаването на проблемите и заявиха, че ще се опитат да говорят с НЗОК да изплати надлимитните пари, които болницата е изработила и трябва да получи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Заплати Ваня Григорова лекари Стоян Маджаров Четвърта градска болница Четвърта градска болница София
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес