Руски депутат беше изключен от партията си, защото прокламира блокирането на Телеграм

18 март 2026, 15:24 часа 405 прочитания 0 коментара
Депутатът от Държавната дума Андрей Свинцов беше изключен от Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР), защото не спира да коментира блокирането на най-популярната социална мрежа и чат платформа в Русия - Телеграм (Telegram). Това предаде "Комерсант", като уточнява, че решението е прието единодушно на заседание на Президиума на Висшия съвет на партията. Новината е съобщена за руското издание от Елеонора Кавшар, заместник-ръководител на Централния офис на партията.

"Ведомости" по-рано съобщи, че Свинцов е бил предупреден от ЛДПР да спре да коментира блокирането на Телеграм.

Свинцов вече заяви, че ако Телеграм не сътрудничи с руските власти, Роскомнадзор ще започне да ограничава VPN трафика. На същата пресконференция той оправда блокирането на интернет, позовавайки се на терористични атаки през 90-те и 2000-те години и игнорира забележката на модератор, че Телеграм не е съществувал тогава. "Днес не ви взривиха, но утре ще ви взривят", каза Свинцов.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA казва, че Свинцов е абониран за Telegram Premium и че в канала му в руския месинджър MAX не е публикувано нищо от 18 февруари, 2026 година.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
