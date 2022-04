Тайната на шифъра Шагбъро – една от най-големите мистерии

Този паметник се намира в едно от райските места в Англия - сред красивата провинция на Стафордшър, в градчето Шагбъро. Паметникът е издигнат някъде между 1748 и 1763 г. Той е поръчан от собственика на имението Томас Ансън, платен от брат му, адмирал Джордж Ансън, и изваян от фламандския скулптор Питър Шимейкърс. Паметникът е изработен под формата на арка, в която са изобразени жена и трима овчари. Двама от тях сочат към гробницата, върху която е издълбан латинският текст Et in arcadia ego („Аз също съм в Аркадия“ или „И в Аркадия съм“).

Пръсти, докосващи буквите „N“ и „R“ във фразата ET IN ARCADIA EGO („Аз също съм в Аркадия“). FBot / CC BY-SA 3.0

Неизвестен майстор е издълбал осем мистериозни букви в долната част на надгробната плоча – O.U.O.S.V.A.V.V. От двете страни на надписа има още две букви – D и M. Това е направено преди повече от 250 години. Оттогава този привидно случаен набор от букви продължава да вълнува умовете на учени от цял свят. Има безброй версии – от теорията за ключа към Светия Граал и съкровищата на тамплиерите до просто причудливи безсмислени графити.

Мистериозният надпис. Naggie34 / Public Domain

Надписът и паметникът са сред десетте най-вълнуващи неразгадани мистерии в света. Велики хора като Чарлз Дарвин и Чарлз Дикенс са се опитвали да разбият този мистериозен код. Преди няколко години с него се заела и групата експерти от кода „Енигма“ в Блечли, но и ветераните не успели да разгадаят значението на този мистериозен надпис.

На паметника има две групи букви. Може би той съдържа два набора кодове или шифри? Например за времето на изучаването на ранните розенкройцерски кодекси от XVI, XVII и XVIII век са открити два набора кодове и техните "ключове". Вероятно е този паметник да е някакъв розенкройцерски манифест. Специалистите предлагат да се разглеждат буквите като част от едно цяло. Те са издълбани под релефа на Шагборо, който представлява огледално копие на картината на Никола Пусен „Аркадийски пастири“.

"Аркадийски пастири", Nicolas Poussin / Public Domain

Експертът по паметници А. Дж. Мортън предполага, че буквите са гравирани от Джордж Адамс и съпругата му Мери Върнън-Венбълс, и не са нищо повече от графити от XIX век. Те били роднини на домакините Ансън и живеели в Шагбъро. Мненията се различават. Много хора смятат, че тези букви са ключът към местоположението на Светия Граал. Криптоаналитикът Шийла Лоун казва, че този надпис е любовно послание. Има версия, че това е лозунгът на тамплиерите "Jesus H Defy", според който Исус е бил земен и смъртен. Рицарите от този орден вярвали в това.

Какво може да означават буквите?

Теориите са множество и са изключително разнообразни. Всички те в по-голямата си част са само предположения. Криптографи смятат, че буквите D и M са латинската фраза Dis Manibus, което означава "божествен дух", в памет на някого. Това римско съкращение често се среща на християнски гробници.

Но все пак има човек, който твърди, че е разгадал мистерията на надписа Шагбъро. Това е американският специалист по лингвистика Кийт Маси. Някога той работил за свръхсекретната американска агенция за национална сигурност и владеел латински в съвършенство. Според него буквите означават: „Oro Ut Omnes Sequantur Viam Ad Veram Vitam“. В превод от латински това означава: „Моля се всички да могат да следват Пътя към истинския живот.“

Според учения това е пряка препратка към думите на Исус Христос „Аз съм пътят, истината и животът“ (Ego sum Via et Veritas et Vita), казани в Евангелието на Йоан (14:6). Може би точно това е простата истина, над която масата учени безуспешно гадаят повече от 2 века. А туристите се стичат в имението на тълпи, за да видят мистериозния надпис на камъка.

