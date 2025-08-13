Лесни трикове, с които банският ви ще изглежда като нов дори следващото лято

За много от нас лятото е сигнал за време да извадим банските костюми. Но независимо дали се разхождаме навън, отиваме да плуваме или просто се излежаваме и попиваме слънце, нашите бански костюми са подложени на различни фактори, които в крайна сметка поставят на изпитание тяхната издръжливост.

Например, маслата и другите химикали в много слънцезащитни продукти могат да оцветят банския и лесно да се абсорбират от синтетичните тъкани, които ги съдържат. Или, след известно време и често носене, излагането на слънце, солената вода и хлорът също могат да бъдат пагубни за банските костюми и да доведат до избледняване на цвета.

Освен това, ако не ги изперете правилно, материалът може да се разпадне, разтегне или свие! Ето защо е важно да знаете как да перете бански костюм и да се грижите правилно за тях, за да сте сигурни, че ще издържат.

Как да перете бански костюм на ръка

Банските костюми обикновено са изработени от найлон или полиестер, смесени с еластан (ликра или спандекс), което осигурява тяхната еластичност. Тези смеси са податливи на разместване от грубо почистване и химически продукти, така че винаги трябва да се перат ефективно и деликатно, обяснява Катлийн Размус , директор Операции, обучение и развитие на верига за грижа за облеклото.

Важността на спазването на етикета за грижа за отделен бански костюм не може да бъде надценена. Но като се има предвид това, има някои прости техники, които можете да добавите, за да сте сигурни, че се грижите за банските най-добре.

1. Изплакнете преди пране

Размус предлага да изплакнете банския възможно най-скоро след употреба, за да отстраните солта, хлора, слънцезащитния крем или изпотяването, преди да попие и да остане в тъканта и потенциално да причини увреждане на влакната.

2. Ръчно пране

„Перете на ръка с хладка вода и мек, неутрален препарат“, казва Размус. „Силните почистващи препарати съдържат основи, които са безопасни за повечето тъкани, но могат да повредят тъканите от ликра и еластан, които се използват в много бански костюми. Найлоновите и полиестерните тъкани са по-издръжливи и обикновено могат да се перат безопасно с повечето перилни препарати. Въпреки това, ръчното пране на банските винаги се препоръчва поради тяхната конструкция, независимо от вида на материята.

3. Целеви петна

Ако нещо е оставило петно върху банския ви костюм, Размус предлага да нанесете малко от препарата директно върху петното и да разтриете внимателно, без абразивно търкане, което може да причини триене на влакната.

4. Изплакнете отново

Според Размус, последната стъпка от процеса на почистване е банският да се изплакне в хладка, чиста вода.

Как да перете бански костюм в пералня

Въпреки че ръчното пране на бански костюми е предпочитаният метод, повечето от тях могат да издържат на щадящ цикъл на пералня. Аманда Фейгън, оперативен мениджър в компания за перилни продукти, казва, че банските костюми се обработват най-добре като пране на деликатен цикъл със студена вода и се поставят в мрежеста торба, за да ги предпазят.

Как да изсушите бански костюм

След като сте изпрали банския си костюм, е време да го оставите да изсъхне. Още веднъж ще искате да бъдете възможно най-нежни и внимателни, за да избегнете повреда на материала или еластичността на костюма. Това означава, че трябва да избягвате директното нагряване и поставянето в сушилнята. Вместо това ги закачете или поставете да изсъхнат на въздух.

„Банските костюми не трябва да се поставят в сушилня при нормален цикъл. Температурата е твърде висока и може да повреди банския костюм“, предупреждава Фейгън.

Размус предлага да изсушите банския с меки, абсорбиращи кърпи и внимателно да изстискате (без да изцеждате) излишната вода. След това, казва тя, оставете банския костюм, за да изсъхне и се уверете, че не е на пряка слънчева светлина.

Друг страхотен хак? Използвайте центрофуга за салата! Точно както използва бързо и мощно въртене за центрофугиране на маруля, центрофугата за салата може да помогне за отделяне на малко влага от тъканта на вашия бански костюм! Този механизъм сам по себе си няма да остави костюма напълно сух, но със сигурност може да ускори процеса.

„Това е креативна идея, която може да се използва за премахване на излишната вода от банския костюм, като цикъла на центрофугиране на пералня“, казва Ким Ромин, учен по грижа за тъканите в компания за производство на перилни препарати. „Просто не забравяйте да почистите центрофугата за салата старателно преди и след като я използвате за тази цел.“

