Тези трикове ще изгонят плодовите мушици завинаги

Плодовите мушици са малки, но причиняват много неприятности. Тези насекоми са привлечени от влага и ферментирали продукти. Когато стоят върху плодове, мивки, развалена храна, бутилки и други, мухите могат да снасят до 500 яйца наведнъж. По-долу следва някои много прости методи, за да държите мухите далеч от вашата кухня.

Как да предотвратим замърсяване на храната от мухи

Измийте плодовете и зеленчуците

Още: Рибари разкриват: Ето как веднага да познаете свежата риба в магазина

Плодовете и зеленчуците трябва да се измият добре с много вода веднага щом ги донесете у дома. Чрез измиване премахвате не само пестицидите, но и невидимите яйца на мухите, които се крият в плодовете и зеленчуците. След измиване плодовете и зеленчуците трябва да се поставят в чисти торби или контейнери.

Поддържайте кухнята чиста

Уверете се, че чиниите са измити, мивката чиста и кухнята също. Почистете добре с ябълков оцет хладилника, печката, плота и всяко възможно място, където мухите могат да снасят яйца. Тръбите на мивката могат да се почистят, като първо се изсипе сода за хляб и след това бял оцет.

Консервиране на плодове

Още: Природни средства: Листата от къпини лекуват сърцето, очите и още куп здравословни проблеми

През летния сезон купите с плодове стоят на плота или на откритата маса. Това ги прави по-лесна мишена за мухи. Специалистите съветват купите да се увият с тънък стреч или капак.

Прекомерно поливане на растенията

Ако прекалявате с поливането на стайните си растения, ще привлечете мухите в помещението. Растенията трябва да се поливат, когато повърхността им е напълно суха.

Как да елиминираме плодовите мухи

Още: Ядете ли тези храни през лятото? Вижте защо е по-добре да спрете веднага

Ябълков оцет

Напълнете купа с ябълков оцет и я дръжте много близо до мястото, където обикновено се събират мухите. Поставете няколко парчета плод в купа и я покрийте с добре затворена найлонова торбичка. Направете с клечки за зъби няколко малки дупки, които ще служат за капана за мухи. Те няма да могат да избягат и по този начин ще имате чиста среда от мухи.

Лавандула

Ароматът на лавандула е отблъскващ за мухите. Можете сами да отглеждате растението или да използвате капки етерично масло в определени части на къщата.

Още: Спрете да изхвърляте храна: 5 зеленчука, които издържат седмици, без да се развалят

Карамфил

Семената от карамфил държат мухите далеч от дома. Вземете портокал, разрежете го наполовина и забийте 30 семена от карамфил в пулпата. Мухите ще изчезнат за миг.

Пчелна трева

Поставете 10 капки етерично масло от пчелна трева в бутилка със спрей, пълна с вода. С него можете да напръскате шкафовете, стените и кухненския плот. Това ще придаде добър аромат и мухите ще изчезнат веднага.

Още: Ядете диня грешно цял живот – ето защо семките са най-полезното в нея

С няколко лесни стъпки и натурални средства можете да държите плодовите мушици далеч от дома си и да запазите храната си чиста и безопасна. Поддържането на добра хигиена в кухнята, правилното съхранение на продуктите и използването на природни репеленти ще ви спестят много неприятности. Колкото по-бързо вземете мерки, толкова по-малък ще е шансът тези упорити насекоми да се размножат и да превземат дома ви.