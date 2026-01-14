Три ключови възрасти, в които мозъкът старее

Когнитивният спад е естествена част от стареенето, която започва да се проявява едва доловимо след четиридесетте години. Към средата на петдесетте години е обичайно да се окажете застанали по средата на стая и да се чудите защо изобщо сте дошли тук. Макар че подобни пропуски в паметта са често срещани, ново китайско проучване установи, че има три ключови възрасти, в които когнитивният спад става по-изразен при всички нас, пише британският „Телеграф“.

Тези внезапни пикове, наблюдавани на 57, 70 и 78 години, са значително по-силни при някои хора и причината е много проста - начинът на живот, пише списанието Nature Aging . Проучването е измерило нивата на 13 протеина в мозъка, свързани с ускорено стареене и невродегенеративни заболявания. Интересното е, че тези пикове на спад са свързани с големи промени в живота, от хормонални спадове в средната възраст до въздействието на пенсионирането.

Ключови възрасти

Още: 5-минутни тренировки за мозъка

Това обаче не означава, че влиянието им е извън нашия контрол. Професор Барбара Дж. Сахакиан от университета в Кеймбридж и автор на книгата „Brain Boost“ обяснява изследването: „Тези ключови възрасти в изследването са моментите, в които започваме да виждаме значителни промени в мозъка. На 57 години става въпрос за това колко добре сме се справили с физическите промени, които идват със средната възраст и менопаузата; на 70 години става въпрос за това колко добре сме поддържали мозъчната стимулация в периода преди и след пенсиониране; а на 78 години става въпрос за нивата на онези „когнитивни резерви“, които сме изградили, като сме се предизвиквали да правим трудни неща.“

„Точно както контролираме холестерола си много преди той да причини инфаркт, като приемем промени в начина на живот поне 10 години преди тези кулминационни събития, описани в проучването, можем да променим бъдещето си. Това е ключовото послание“, добавя Сахакиан. Накратко, за здравето на мозъка трябва да действаме сега и да планираме предварително.

57 години и наддаване на тегло в средна възраст

До 57-годишна възраст мозъкът започва да се свива, процес, който започва още през тридесетте години. Намаляването на обема на мозъка става очевидно поради свиването на бялото вещество – мрежата от нервни влакна, която позволява комуникацията между различните области на мозъка. Просто казано, вашият „широколентов“ достъп се забавя.

Още: Как мозъкът избира кои спомени да запази и кои да изтрие

Този естествен спад се засилва допълнително от затлъстяването в средна възраст. Д-р Сабине Донай, лекар, специализиран в дълголетието, казва, че наднорменото тегло влияе върху мозъчната функция по няколко начина.

„Това е свързано с намален кръвен поток и по този начин с намаляване на хранителните вещества и есенциалните мазнини, от които мозъкът се нуждае, както и с натрупване на отпадъчни продукти, които не се отделят. Телесните мазнини също са възпалителни. Затлъстяването е свързано с оксидативен стрес, тези нестабилни кислородни атоми, които увреждат клетките, включително невроните.“

Последните изследвания също така показват, че високият холестерол може да увеличи риска от деменция, така че е важно той да се следи при редовни прегледи.

Какво да се направи?

Още: Компютри, създадени от човешки мозък: Да, реалност е, но готови ли сме за нея?

Проучванията показват, че упражненията са изключително невропротективни, увеличават размера на хипокампуса и подобряват паметта.

Професор Сахакян съветва: „Време е да започнете и да продължите да спортувате, което има много ползи, включително костна плътност и предотвратяване на депресия. Данните показват, че всяко упражнение, което леко увеличава сърдечната честота (пулса ви), е по-добро от заседналия начин на живот. Следователно, най-добрият режим на упражнения е този, към който можете да се придържате.“

Д-р Донай ни насърчава да подхождаме към ежедневните задачи с по-голям ентусиазъм.

„Включвам много активност в деня си. Качвам се на ескалатора. Не използвайте ръцете си, когато ставате. Бутнете стола и станете, без да използвате ръцете си. Не казвайте: „Премести това за мен“, а кажете: „Мога да вдигна тази кутия, мога да се наведа.“ Докато вършите ежедневните си задачи, бъдете наясно с дейностите, които натоварват мускулите ви. Накратко, не спирайте да се движите.“

Още: Тялото ни реагира на чуждата болка: Учените обясняват защо

Тя също така препоръчва да се следи кръвната захар, холестеролът и съотношението талия-ханш, както и да се проверяват хормоните.

„Винаги казвам, спрете ХЗТ (хормонозаместителна терапия) в деня, в който искате да остареете. Има обширни проучвания, които подкрепят ХЗТ като когнитивно защитно средство. Нашият начин на живот е причина за 90% както за рисковете, така и за решението на когнитивния спад“, заключава лекарят.

„Нашият начин на живот е 90 процента както от риска, така и от решението на когнитивния спад.“

70 години и „ефектът на пенсионирането“

Още: Феноменът на „фалшивите спомени“ – защо мозъкът понякога измисля различно минало

На 70-годишна възраст започва да се натрупва тау протеинът, най-известният от 13-те протеина, свързани с когнитивния спад. С изтъняването на мозъка той губи синаптични връзки в областите, отговорни за мисленето и ученето. Фронталните лобове и хипокампусът, които са ключови за много когнитивни функции, също се свиват.

В десетилетието, предшестващо седемдесетте години, невронните пътища започват да страдат поради намалени нивa на стимулация.

„Това е ефектът от пенсионирането. Около 60-годишна възраст хората се отпускат малко, може би избягват предизвикателни и трудни неща и започват да разчитат на опит. Това е лоша идея, защото научните доказателства потвърждават поговорката „използвай го или го загуби“, казва професор Сахакян.

Сериозни рискови фактори

Още: Как мозъкът „попълва“ празни места в зрението ни, без дори да забелязваме това

Д-р Донай съветва да се съсредоточите върху дейности, които развиват мозъка.

„Не се задоволявайте със судоку и кръстословици; наистина предизвикайте мозъка си. Бални танци, изучаване на езици, пинг-понг. Изграждането на когнитивен резерв – устойчивостта на мозъка към упадък – може значително да забави началото на невродегенерацията.“

Проучване от 2022 г. установи, че дори хора, които развиват висок когнитивен резерв до 69-годишна възраст, могат да намалят вероятността от влошаване на паметта си, дори ако са имали по-ниски когнитивни способности в детството. Професор Сахакиан посочва, че този период е от решаващо значение за справяне със сериозни рискови фактори за деменция: самота и социална изолация, които могат да увеличат риска съответно с 30 и 60 процента.

„Едно проучване показа, че пет от 13 протеина, свързани със стареенето на мозъка, се увеличават в отговор на самотата. Социализирането и стимулацията са ключови, дори това да означава излизане на питие в кръчмата. Многото директен социален контакт е изключително полезен за възрастните хора“, казва тя.

78-ма година и изчерпване на резервите

На тази възраст обемът на мозъка и кръвният поток намаляват допълнително. Протеините, свързани с възпалението, се натрупват и когнитивните резерви, които сте изградили през целия си живот, започват да се износват. Д-р Донай съветва постоянно да работим за намаляване на възпалението.

„Това означава здравословно хранене, упражнения, релакс и избягване на захар и прекалено много стрес. Хроничният стрес намалява енергията, налична за важни функции за възстановяване и растеж.“

Той също така предупреждава за екологични токсини, като например микропластмасите в опаковките за храни и напитки.

„Нашите пътища за детоксикация са изключително ефикасни, но те са просто претоварени от броя на различните химикали в толкова много от продуктите, които използваме ежедневно“, казва Донейс.

Въпреки всичко, д-р Донай остава оптимист: „Всичко в нашия мозък е насочено към борба за оцеляване. Ако подкрепяме телата си с добра храна, останем физически активни и се уверим, че спим достатъчно, не е нужно да приемаме биологичния упадък, който свързваме със стареенето.“