Украсете елхата в един от тези дни през декември 2025 - 5 дати, които носят пари и щастие в дома

Изборът на дата за украсяване на коледната елха се определя от много фактори: културни традиции, празнични обичаи, както и лични чувства към празника. Някои хора искат да се потопят в коледния дух още в началото на декември, докато други държат да украсят елхата в благоприятен ден.

Езотериците твърдят, че датата на украсяване на коледната елха е от голямо значение. За да привлечете любов, щастие и просперитет в дома си, трябва да обърнете внимание на тези специални дати.

5 декември: Навечерието на Никулден

Този ден се смята за идеален за украсяване на коледната елха. Това ще помогне за привличане на просперитет и финансова стабилност в дома. За допълнително празнично настроение можете да оставите малък подарък за децата до елхата, като отбележите, че е от Дядо Коледа.

Кога е най-добре да украсите коледната елха според народните и църковните традиции?

21 декември: Ден на зимното слънцестоене

Ако забелязвате, че проблемите и тревогите надделяват, чудесен вариант би бил да украсите коледната елха на 21 декември. Тази дата носи просперитет и защита в къщата за цялото семейство през цялата година.

24 декември: Бъдни вечер

Тази вечер се смята за чудо. Вярва се, че украсяването на коледната елха на Бъдни вечер води до богата реколта през пролетта и лятото, както и привлича здраве и хармония в семейството.

Украсете елхата с това, за да привлечете желаното през 2026

25 декември: Коледа

Украсяването на коледна елха на Коледа помага за привличане на щастие, здраве, любов и просперитет в дома.

28 декември

Вярва се, че тези, които украсяват коледна елха на 28 декември, защитават дома си от зли сили. На този ден се препоръчва и да се прочете молитва за здравето и благополучието на цялото семейство, след което да се украси елхата.

Въпреки че за много хора изборът на ден за украсяване на елхата зависи от свободното време и настроението, според експертите по Фън Шуй има значение не само деня, но и мястото, на което се слага елхата.

Коледната елха е мощен активатор на енергията в дома. В зависимост от това къде е поставена в дома, енергията ще се активира. Затова е важно да се знае кои сектори са подходящи за поставяне на коледната елха, за да привлечете щастие в дома си. Най-благоприятните сектори за поставяне на коледната елха са североизток, юг, север и югозапад.

