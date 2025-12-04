"Величие" на протест пред дома на Бойко Борисов. ГЕРБ: Няма да позволим да се случва повече! (ВИДЕО)

Над 200 поддръжници на "Величие" се събраха на демонстрация пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя, след като по-рано през деня протестираха и пред Съдебната палата в София, където Софийският апелативен съд разглеждаше мерките за неотклонение на обвиняемите по делото "Исторически парк".

Седем представители на партията - Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Живко Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров - бяха арестувани и им бяха повдигнати обвинения за участие в престъпна група, занимаваща се с длъжностно присвояване, пране на пари и измами, свързани с проекта "Исторически парк" в село Неофит Рилски.

Привържениците на "Величие" оставиха пред дома на Борисов картина, която според тях символизира "партия Мафия", както и една червена роза и бял плик. Те скандираха "Тръгнете си с мир". Още: На протест пред МВР: Сдружение "БОЕЦ" поиска оставката на Даниел Митов (ВИДЕО)

"Имаме едно единствено послание - тръгнете си с мир. Не може да се живее така по този начин", казаха протестиращите. Те настояха за "свобода за политическите затворници".

"Посегнахте на грешните хора. Очаквайте за вас това, което причинявате на обикновените български граждани всеки ден! Свобода за политическите затворници и вън от България!", заявиха още поддръжниците на формацията на Ивелин Михайлов. Още: Павел Вълчев: Една-две оставки няма да са решение на ситуацията (ВИДЕО)

Протестът премина спокойно и без инциденти.

Реакцията на ГЕРБ

Подобна провокация се случва за последно тук. Това каза депутатът от ГЕРБ Тома Биков на мястото на събитието по повод протеста.

"Оттук нататък няма да позволим това да се случва пред дома на който и да е от нас. Мястото на политиката е на политическия терен, а не пред домовете, в които живеят семействата ни", каза Биков. "Нямаме против протестите и изразяването на гражданска позиция, но това трябва да се случва в рамките на закона и в рамките на нормалното, а не със средствата на провокацията, която цели единствено да тормози хора, които нямат нищо общо с политическия дебат – нашите семейства", допълни депутатът. Още: Борисов и Пеевски вън: Десетки хиляди се подписаха и се увеличават

От младежката организация на ГЕРБ също призоваха подобни демонстрации да не се повтарят, защото това не е мястото за дебат.