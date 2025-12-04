С какво се беше нагърмял оплезеният полицай?

Започнаха нова серия протести, които може и да поразклатят мутро-милиционерската стабилност и ляво-дясната коалиция на синджира на Делян Пеевски.

Но тук сега няма да правим прогнози колко ще изкара правителството, ще обърнем внимание на един неизследван елемент от работата на родната полиция - употребата на наркотици от пазителите на обществения ред.

Заплатите на полицаите се вдигнаха скандално, същевременно в полицията работят все по-малко нормални хора - нормалните в тая система не оцеляват.

В МВР започнаха да вземат вече всякакви елементи с гангстерски характеристики, стига да са нацепени и надъхани, да могат да се бият. Полицията се напълни с контингент, при който брадите и татуировките са само смекчаващи обстоятелства.

Читатели на ПРАС-ПРЕС ни сигнализират, че все по-често срещат на улицата полицаи, които се държат неадекватно и сякаш под въздействието на силни наркотици.

Тоя тип художествен персонаж досега сме го срещали само във филмите и книги като “Гавра” на Ървин Уелш - наркоманизиран и морално уродлив полицай, който злоупотребява всячески със служебното си положение.

От протеста миналата седмица стана популярен един брадат полицай, който бе заснет как прави странни физиономии, плези се, псува и кани на романтичен дуел с обещание за изнасилване някого от протеста.

Естествено, диагнозите и химическият анализ по картинка не струват - не можем да твърдим, че брадатият полицай е бил надрусан.

Обаче много прилича!

Молим комуникациите на МВР да бъдат така любезни - както не спестиха на обществото важното сведение, че синът на Радан Кънев е заловен с нищожно количество марихуана, нека съобщят и активните съставки в кръвта на оплезения полицай!

Източник: Прас Прес