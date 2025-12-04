Любопитно:

Официално: Израел ще участва на "Евровизия", четири страни бойкотират конкурса

04 декември 2025, 21:17 часа 119 прочитания 0 коментара
Израел бе допуснат до участие в песенния конкурс "Евровизия" догодина, предаде Франс прес. Решението бе взето днес на заседанието в Женева на Европейския съвет за радио и телевизия. Три страни - Испания, Нидерландия и Ирландия, вече обявиха, че ще бойкотират конкурса в знак на протест заради действията на Израел по време на войната в ивицата Газа, отбелязва АФП.

Словения също няма да участва в "Евровизия 2026" заради решението Израел да бъде допуснат, съобщи словенската обществена телевизия, цитирана от Ройтерс. Припомняме, че след няколкогодишно прекъсване България също се завръща в конкурса и ще има свой участник.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Израел Евровизия конкурс бойкот участници
