Закон на Вселената - каквото търсиш, това ще намериш

Духовно послание за всяка зодия за Цветница

Пчелата лети от цвят на цвят, пиейки само сладостта, нектара, самата същност, без да безпокои цветето. Когато приключи с едно, тя отива на друго цвете и там също търси само нектар.

Можем да научим много от пчелата. Пчелата ни учи на изкуството да преодоляваме недостатъците на другите. Пчелата търси цветя дори на място, пълно с боклуци. Тя не обръща внимание на цялата мръсотия около себе си, а намира най-малкото цвете сред тези боклуци и пие нектар от него. Една от характеристиките на „духовния“ или свят човек е, че той се е отказал от склонността да намира недостатъци у другите.

Без значение колко лош, зъл или покварен е някой на този свят, един свят човек винаги може да намери нещо добро в него. Той възхвалява това добро качество сто и хиляди пъти и просто лети над всичко, което не му дава нектар, точно като пчела.

Живеем във време, в което хората са много склонни да критикуват, да намират кусури, да клюкарстват и да се наслаждават на клюкарстването за чуждите недостатъци. Светият човек обаче знае, че както Исус Христос е описал в Библията: „Търсете и ще намерите“, ако търсите нектар, ще го намерите.

Ако търсите грешки, пропуски и други отвратителни неща, тогава това е всичко, което ще видите. Например, лунната светлина грее красиво всяка нощ със своите освежаващи, успокояващи лъчи. Само глупак би погледнал луната и би я съдил, защото има толкова много петна по нея. Този, който е като пчела, не се интересува от петна. Пчелата търси само нектар.

Така че един свят човек винаги трябва да търси доброто в другите. Дори ако има само една малка искра доброта в някого, светият човек иска да запали тази искра и да я накара да расте, докато тя пламне и погълне всички лоши качества.

Можем да научим нещо от мухата. В този свят можем да се поучим от хубавите и лошите неща. Мухата не се интересува от цветето. Ако тялото ви е много здраво, но имате само една малка рана, която е инфектирана, мухата ще намери това място и ще се нахрани с инфекциозната гной. Не я интересуват здравите части.

Това е просто търсене на тор. Такъв е животът на мухата. Колко мухи виждате да пият нектар от цветя и колко пчели ядат тор? Така че, човек, който има манталитет на муха, винаги търси тор у другите, винаги е бърз да намери недостатъци, да критикува, да осъжда, да обсъжда отвратителни слухове.