12 ноември 2025, 15:35 часа 0 коментара
Защо в Унгария почти всички ястия съдържат червен пипер

Ако има една подправка, която обединява унгарската кухня, това е червеният пипер. Той дава цвят, аромат и характер на супи, яхнии и меса – от гулаш до паприкаш. Но как тази подправка се превръща в национален символ и защо присъства в толкова много ястия? Ето историята, логиката и вкуса зад традицията.

Как червеният пипер се превръща в символ на унгарската кухня?

Пиперът идва в Европа след Колумбовите пътувания, но именно в унгарските равнини намира идеалните условия за сушене и мелене. През XIX-XX век районите около Сегед и Калоча изграждат истинска индустрия, а „унгарският червен пипер“ става отличителен знак за местната гастрономия. Когато в началото на XX век селекционери развъждат сортове с по-ниска лютивост, пиперът става универсален и подходящ за ежедневни ястия.

Откъде идва пиперът и кога стига до Унгария?

Първите сведения за пипера в Унгария са от XVII век, когато го наричат „турски пипер“. Постепенно той измества по-скъпия черен пипер и влиза в речници и готварски книги. До края на XIX век Сегед и Калоча вече са центрове на производство с мелници и лаборатории, които стабилизират цвета и качеството. Историческият пробив е създаването на сладки, нелютиви сортове през 20-те и 30-те години на XX век – оттогава „сладкият“ унгарски пипер се превръща в стандарт.

Как се произвежда и класифицира унгарският пипер?

Класическият унгарски пипер се прави от узрели шушулки Capsicum annuum, които се сушат, почистват и смилат фино. В Унгария съществува скала от стилове: „különleges“ (най-светъл и нежен), „édesnemes“ (благородно сладък – най-популярен), „csemege“ и „csípős csemege“ (деликатен до пикантен), „rózsa“ (леко пикантен) и „félédes“ (полусладък). 

Защо унгарците използват пипера почти за всичко?

Причините са и практични, и културни. Пиперът придава апетитен цвят и дълбок, леко сладък вкус, който „закръгля“ лука и мазнината – основата на унгарските яхнии. Подправката е достъпна, запазва се добре и се дозира лесно – от щипка до щедра лъжица. С времето този профил се превръща в очакван „вкус на дома“, затова пиперът влиза и в по-съвременни рецепти.

Типични ястия, в които пиперът е задължителен

Червеният пипер е неизменна част от:

  • гулаш (gulyás)
  • пörkölt (бавна яхния)
  • паприкаш (например csirkepaprikás)
  • halászlé (лютива рибена чорба)
  • lecsó (зеленчукова яхния)

В много кухни се използват и пасти – Piros Arany и Erős Pista, които концентрират вкуса и улесняват овкусяването през цялата година. Гарнитури като галушка/нокедли и тархоня „носят“ соса и подчертават пипера.

Здравословни и вкусови качества на пипера

Унгарският пипер е богат на витамин C и каротеноиди (например капсантин) с антиоксидантно действие. Още през 30-те години нобеловият лауреат Алберт Сент-Дьорди показва, че червеният пипер е отличен източник на витамин C. Вкусово пиперът дава сладост и дълбочина; лютивите разновидности добавят загряване и баланс в мазни сосове. Затова подправката се съхранява на тъмно и се добавя извън директен огън, за да не загори.

Как традицията оцелява и до днес?

Пиперът остава в сърцето на унгарската кухня, защото е част от унгарската идентичност, и техника. В основата на много рецепти стои „пörkölt-основа“: лук, мазнина и пипер, „разцъфтен“ в мазнината. Тази логика – цветът и сладостта на пипера да водят ястието – се предава в семействата, ресторантите и дори в модерната улична храна. Така една „нова“ за Европа подправка се превръща в стар домашен вкус.

Унгарският червен пипер е повече от подправка – нишката, която свързва история, тероар и техника. От Сегед и Калоча до всяка домашна кухня, пиперът придава онзи червен блясък и меко-сладък аромат, по който разпознаваме унгарските ястия. Ако вие искате да готвите „по унгарски“, започнете от правилния пипер и от навика да го „разцъфтявате“ в мазнината. Тогава почти всяка супа или яхния ще придобие характер – прост, топъл и много унгарски.

