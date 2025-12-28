Владимир Путин и Доналд Тръмп са на еднаква позиция относно това, че предложеният от Украйна и ЕС план от 20 точки за прекратяване на огъня само ще удължи конфликта. Това заяви помощникът по външната политика на руския диктатор Юрий Ушаков, който коментира проведения телефонен разговор между Тръмп и Путин малко преди срещата в Мар-а-Лаго, където Тръмп ще приеме украинския президент Володимир Зеленски и която трябва да започне всеки момент.

"Руският и американският президент споделят до голяма степен едно и също мнение, че временното прекратяване на огъня, предложено от украинците и европейците под претекст за подготовка за референдум или други претексти, само ще удължи конфликта и ще рискува възобновяване на военните действия", заяви Ушаков.

Според Ушаков, по време на разговора, който е продължил един час и 15 минути, Путин е помолил Тръмп да се съсредоточи върху "разбирателствата", постигнати между тях в Анкъридж през август тази година, макар тогава всъщност така и да не бяха обявени никакви съществени споразумения.

Путин отново е заявил ясно, че няма да се съгласи на временно прекратяване на огъня.

Ушаков обяви, че основното искане на Москва към Украйна е Киев "да вземе без забавяне отговорно политическо решение (...) относно Донбас, като се вземе предвид развиващата се ситуация на фронтовата линия".

Ушаков отбеляза още, че Тръмп се е разбрал с Путин да му се обади отново след срещата си със Зеленски.

