"На финалния етап сме на преговорите. Това или ще спре, или ще продължи много дълго време." Това заяви тази вечер американският президент Доналд Тръмп пред журналисти преди двамата с украинския президент Володимир Зеленски да влязат в залата за разговор при закрити врати.
Какво означава това и изобщо означава ли нещо, може би ще разберем. А може би няма.
Срещата между двамата в момента продължава в имението на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида - Още: Тръмп на въпрос какви ще са гаранциите за сигурност за Украйна: Тъп въпрос
Trump on Russia-Ukraine deal:— Clash Report (@clashreport) December 28, 2025
We’re in final stages of talking. It’ll either end or go on for a long time.
Millions of additional people are going to be killed, and nobody wants that. pic.twitter.com/bxvDoUGiJy
