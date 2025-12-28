Лайфстайл:

На финалния етап сме на преговорите. Това или ще спре, или ще продължи много дълго време

28 декември 2025, 20:52 часа 213 прочитания 0 коментара
На финалния етап сме на преговорите. Това или ще спре, или ще продължи много дълго време

"На финалния етап сме на преговорите. Това или ще спре, или ще продължи много дълго време." Това заяви тази вечер американският президент Доналд Тръмп пред журналисти преди двамата с украинския президент Володимир Зеленски да влязат в залата за разговор при закрити врати.

Какво означава това и изобщо означава ли нещо, може би ще разберем. А може би няма.

Срещата между двамата в момента продължава в имението на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида - Още: Тръмп на въпрос какви ще са гаранциите за сигурност за Украйна: Тъп въпрос 

Елена Страхилова
