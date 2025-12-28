Любопитно:

Почина бивш лидер на СДС

Борис Марков, който застана временно начело на СДС през 2012 година, е починал. Това съобщи в профила си във Facebook друго знаково лице на десницата, бившият здравен министър и лидер на КОД Петър Москов.

Марков беше начело на СДС тогава, когато Мартин Димитров се оттегли в знак на несъгласие с отказа на СДС да продължи формацията "Синята коалиция". 

По образование икономист, със специалност "Стопанско управление". Специализирал е още "Управление и анализ на финансови потоци" и "Проджект мениджмънт" във Франция.  

Член на СДС ОТ 2001 г. Началник кабинет на председателя на СДС 2008-2009 г. Член на Национални щаб на СДС, като финансист на кампаниите за ЕП и 41 Народно събрание 2009 г. На 05.06.2012 г. Националният съвет на Съюза на демократичните сили избра Борис Марков за временен председател на партията.

