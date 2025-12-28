Красивото за едни е страшно и ужасяващо за други, но можем да празнуваме отговорно

Фойерверките отдавна са значима част от празненствата - на Нова година, на национални празници, на фестивали и сватби. Те са символ на радост, светлина и празнично настроение – озаряват нощното небе с цветни експлозии, предизвикват възторг и усещане за вълшебство. Но зад бляскавите светлини се крие свят, който често страда мълчаливо - животните, а също и някои хора, за които шумът може да бъде източник на истински страх и стрес.

Снимка: iStock

Шумът, който боли...

Особено уязвими са децата, хората със специални нужди, възрастните хора и всички с повишена чувствителност към шум и светлина.

При малките деца силните и внезапни звуци могат да предизвикат уплаха, плач, тревожност и нарушения на съня. Те често не разбират откъде идва шумът и не могат да се подготвят психически за него, което увеличава чувството им за несигурност. Продължителният или неочакван шум може да доведе и до по-дълготраен стрес, който да повлияе на психиката им и да бъде истинско изпитание.

Снимка: iStock

За хората със специални нужди, особено тези от аутистичния спектър, сензорните нарушения или посттравматичен стрес, фойерверките могат да бъдат изключително тежко преживяване. Силните звуци и ярките светлини могат да предизвикат паника, дезориентация, физически дискомфорт или дори емоционален срив. В някои случаи това налага пълна изолация и допълнителна подкрепа от близките, която е особено важна.

Възрастните хора и хората с хронични заболявания също могат да изпитат негативни последици. Рязкото увеличаване на шума може да повиши кръвното налягане, да засили тревожността и да влоши общото им здравословно състояние.

Много животни изпитва голям стрес, паника и объркване по време на празнична заря. В някои случаи тя може да доведе до частична или пълна загуба на слуха и зрението, а също и до поведенчески и психични проблеми, физически наранявания и дори фатален край.

Животните имат много по-чувствителен слух от нас. За кучетата, котките, птиците и дори дивите животни, внезапният и силен шум от фойерверки е източник на стрес и паника. Кучетата могат да треперят, да се скрият, да лаят без спиране или дори да избягат от дома си в опит да се спасят, защото не знаят къде е безопасно.

Снимка: iStock

Котките често се търсят къде да се скрият - например в тъмни ъгли, а птиците – особено дивите – могат да се разпръснат хаотично, губейки ориентацията си, а това често може да бъде съпътствано и от загубата на живота им.

Снимка: iStock

Животните възприемат шумовете на експлозиите като потенциална опасност. Те не осъзнават контекста на празника, който хората виждат. За тях внезапният звук е сигнал за бягство като адаптация за оцеляване. Дори домашни животни, свикнали с хората, могат да изпаднат в паника и да се наранят в опит да спасят живота си, смятайки се за застрашени.

Нека бъде празник за всеки

Затова е важно обществото да проявява повече разбиране и съпричастност. Чрез ограничаване на шумните фойерверки, предварително уведомяване и търсене на по-тихи алтернативи можем да създадем празнична среда, която е безопасна и достъпна за всички. Истинският празник е този, който носи радост, без да причинява страх или болка на другите.

Съществуват няколко ефективни начина, по които можем да намалим негативното въздействие на фойерверките върху хората, животните и околната среда, без да се отказваме напълно от празничната атмосфера.

Предварителна подготовка: Когато се планира използването на фойерверки, е важно да проявим отговорност и съобразителност. Уведомяването на съседите предварително им дава възможност да се подготвят, особено ако имат малки деца, възрастни хора или домашни любимци. За животните могат да се осигурят тъмни, тихи и защитени пространства у дома, където да се чувстват по-спокойни и в безопасност по време на шума.

Снимка: iStock

Алтернативно забавление - начин за осигуряване на спокойствие: Все повече общности и градове търсят и прилагат алтернативи на традиционните шумни фойерверки. Светлинни шоута, лазерни инсталации, дрон спектакли или музикално-светлинни проекции могат да създадат впечатляваща и празнична атмосфера, без да причиняват силен шум. Тези решения са не само по-безопасни, но и по-достъпни за хора с повишена чувствителност, деца и животни, като показват, че празникът може да бъде красив и съобразен с всички.

Средства за защита: Съществуват различни начини за намаляване на стреса, предизвикан от силните звуци. Домашните любимци могат да бъдат подпомогнати с ушни протектори, успокояващи лакомства или специални феромони, които намаляват тревожността. За хората, които са чувствителни към шум, използването на слушалки с шумоизолация, престой в по-тихи помещения или кратки разходки на спокойни места далеч от центъра на празненствата могат да бъдат от голяма полза.

Снимка: iStock

Призив за промяна: Информираността е ключов фактор за промяна. Колкото повече хора осъзнават негативното въздействие на шумните фойерверки върху здравето, животните и околната среда, толкова по-вероятно е обществото да се насочи към по-отговорни и безопасни празнични практики. Чрез разговори, споделяне на информация и личен пример можем да насърчим по-тихи, съпричастни и устойчиви начини за празнуване. Този апел е в основата и на Движение 2040 – инициативата на международната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ, която за пореден път поставя под въпрос истинската цена на пиротехниката и призовава за по-добра алтернатива.

Като част от кампанията "Красивото за нас е ужасяващо за тях", тази година, ЧЕТИРИ ЛАПИ приканва хората да заявят своята подкрепа за празници без пиротехника чрез кратка онлайн форма, а повече за посланието може да прочетете тук.

В крайна сметка, красотата на празника не зависи от шума. Тя идва от споделените мигове, от грижата за околните и от радостта, която можем да подарим, без да причиняваме стрес. Ако се научим да празнуваме по начин, който е уважителен към всички, ще открием, че празникът може да бъде още по-красив, спокоен и истински.

Нека бъдем по-човечни!