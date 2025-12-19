"Защо говорите за война с Русия? Не можете ли да четете?": Путин вкара в действие срещу НАТО "подарък" от Тръмп (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин използва поднесено му на тепсия от Доналд Тръмп "оръжие", за да обвини НАТО, че Алиансът търси война срещу Русия, а не обратното. По време на ежегодната "Пряка линия" - предаване на живо, в което стопанинът на Кремъл отговаря на въпроси на журналисти и граждани, той отвърна на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, заявил преди около седмица следното: "Ние сме следващата цел на Русия. Твърде много хора не усещат спешността. И твърде много хора вярват, че времето е на наша страна. Не е така. Време е за действие".

"Прочетете новата Стратегия за национална сигурност на САЩ"

Бившият нидерландски премиер имаше предвид укрепване на отбраната на Европа, за да е Старият континент в готовност при най-лошия сценарий, но Путин разтълкува думите му по друг начин. "Генералният секретар на НАТО Рюте е умен човек - познавам го, умен, систематичен, беше ефективен министър-председател. Но за какво говори той? Слушайте, какво говорите за война с Русия? Можете ли да четете? Прочетете новата Стратегия за национална сигурност на САЩ", каза диктаторът.

Снимка: Kremlin.ru

Новата Национална стратегия за сигурност на Вашингтон е насочена към съюзниците на САЩ в Европа. Изненадващо или не, в нея вече с най-суров тон се говори не за Русия или Китай, а за партньорите от Европейския съюз. Кремъл хареса много тази промяна. Говорителят на Путин Дмитрий Песков заяви, че корекциите, които бележат радикално отклонение от предишната политика на Щатите, са „до голяма степен в съответствие“ с визията на Москва.

В новия документ европейците са наречени прекомерно регулирани, лишени от „самочувствие“ и изправени пред „цивилизационно изчезване“ поради имиграцията. В документа се посочва, че САЩ ще попречат и на други сили да доминират, но се добавя: „Това не означава да се хабят кръв и съкровища, за да се ограничи влиянието на всички велики и средни сили в света".

Путин: Без повече спецоперации, ако НАТО ни "уважава"

„Няма да има повече специални операции, ако се отнасяте към Русия с уважение, ако уважавате нашите интереси, точно както ние постоянно сме се опитвали да уважаваме вашите“. С тези думи Путин се обърна отново към НАТО днес, 19 декември. Стопанинът на Кремъл не спира да плаши Алианса, а през 2025 г. стигна още по-далеч – с дронове в полското небе, изтребители в естонското въздушно пространство, предполагаеми руски безпилотни машини над летища в цяла Европа, саботажи, хибридни атаки и дезинформация.

Според Путин обаче НАТО, а не Русия, е настроена военно. „Ако не ни измамите, както измамихте с разширяванетона НАТО на изток“, няма да има повече „операции“, добави той. „Казаха, че няма да има повече движение на НАТО на изток с нито един инч. Това е цитат. Е, и какво? Както хората в нашата страна казват, изпързаляха ни. Не зачетоха нашите интереси в сферата на сигурността“.

No new "special military operations" if the West treats Russia with respect, Putin said. pic.twitter.com/M7ueYunLLb — WarTranslated (@wartranslated) December 19, 2025

Изразът „нито един инч на изток“ се отнася до уверението, дадено през 1990 г. от държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър на съветския лидер Михаил Горбачов, че НАТО няма да се разширява в бившата Източна Германия, ако Германия се обедини в рамките на Алианса.

