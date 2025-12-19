Автомобил блъсна две жени, едната е с опасност за живота

Две възрастни жени са в болница, след като са блъснати от автомобил в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София, цитирани от БТА.
Инцидентът е станал около 15:15 часа вчера на паркинг в района на Туристическата градина.
На място полицейските служители изяснили, че при извършване на неправилна маневра с движение на заден ход, лекият автомобил е блъснал двете жени, които по това време се намирали зад него.
Едната пострадала е на 91 години. Тя е оставена за наблюдение в местната болница, а другата е на 86 години и е настанена в реанимация в столична болница с тежки травми и наранявания. Тя е с опасност за живота. Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.
На местопроизшествието е извършен оглед и е образувано досъдебно производство.
Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.
