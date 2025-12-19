Кабинетът подаде оставка:

Автомобил блъсна две жени, едната е с опасност за живота

19 декември 2025, 15:09 часа 464 прочитания 0 коментара
Автомобил блъсна две жени, едната е с опасност за живота

Две възрастни жени са в болница, след като са блъснати от автомобил в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София, цитирани от БТА. 

Инцидентът е станал около 15:15 часа вчера на паркинг в района на Туристическата градина. 

На място полицейските служители изяснили, че при извършване на неправилна маневра с движение на заден ход, лекият автомобил е блъснал двете жени, които по това време се намирали зад него

Още: Пешеходец е бил прегазен на АМ "Тракия"

Едната пострадала е на 91 години. Тя е оставена за наблюдение в местната болница, а другата е на 86 години и е настанена в реанимация в столична болница с тежки травми и наранявания. Тя е с опасност за живота. Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. 

На местопроизшествието е извършен оглед и е образувано досъдебно производство. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Още: На пешеходна пътека: Кола блъсна мъж и жена

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
болница катастрофа опасност за живота блъснат пешеходец
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес