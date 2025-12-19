Кой подшушна на Станка Златева да подаде жалба след изборите в Българския олимпийски комитет?

Жалби от Стефан Ботев и от Станка Златева продължават да правят процедурни спънки на Българския олимпийски комитет (БОК) след изборите в началото на годината, на които Весела Лечева победи Стефка Костадинова. А жалбата на Златева е заради това, че не е присъствала на Общото събрание на БОК, макар че по време на изборите тя все още не бе председател в Българската федерация по борба. Сама ли обаче Златева взе решение да подаде жалба срещу решенията на Общото събрание?

Делян Пеевски ли държи българските спортни федерации?

"В началото на годината Стефка Костадинова се снима с Делян Пеевски, очевидно се ползваше с неговата подкрепа. Малко по-късно Стефан Ботев, ръководителят на федерацията по щанги, също се снима с Делян Пеевски. И когато се стигна до избора на Весела Лечева в БОК, имаше няколко жалби срещу нея, като две от тях бяха от Стефан Ботев и Станка Златева", каза спортният журналист на Actualno.com Стефан Йорданов в последния епизод на "Точно попадение".

"Какви са нейните основания, кой ѝ е подшушнал на Станка, или тя сама си е решила да подава жалби, не знаем. Но е факт, че и до днес се спъва работата на Българския олимпийски комитет заради тези жалби на Стефан Ботев и Станка Златева", добави още спортният редактор на медията. А неговият колега Бойко Димитров добави: "Весела Лечева каза, че жалбата на Станка идва в момент, в който тя не е била председател на Българската федерация по борба. Жалбата на Станка Златева е, че не е присъствала на Общото събрание на БОК. Но ти като не си председател на Българската федерация по борба, за какво да присъстваш?"

Гледайте повече по темата след 28:30 мин. на предаването: