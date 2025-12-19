И Франция остана без бюджет за 2026 г.

Френските законодатели не успяха да постигнат компромис около проектобюджета на Франция за 2026 г., което може да доведе до приемането на удължителен закон за бюджета през новата година, предаде Ройтерс. Членовете на съвместна комисия от законодатели от двете камари на френския парламент, които заседаваха днес, не успяха да намерят съгласие около нова версия на бюджета след по-малко от час преговори.

Премиерът Себастиен Лекорню заяви, че в понеделник ще проведе консултации с ключови политически лидери относно стъпките, които трябва да бъдат предприети, като добави, че парламентът вече няма да може да гласува бюджета преди края на годината.

Провалът на преговорите вероятно ще принуди Лекорню да се обърне към извънредно законодателство, което да позволи разходите, събирането на данъци и заемането на средства през новата година, докато не бъде постигнато съгласие около вариант на бюджет.

Правителството настоява за дефицит под 5 процента

Инвеститорите и рейтинговите агенции следят отблизо финансовото състояние на Франция, докато премиерът Лекорню се бори да овладее бюджетния дефицит, който тази година достига 5,4 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) – най-високият на страна от еврозоната.

Правителството на малцинството на Лекорню настоява, че бюджетът трябва да задържи фискалния дефицит под границата от 5 процента през идната година, след като вече отстъпи от първоначалната си цел от 4,7 процента, за да спечели подкрепата на депутатите социалисти.

След неуспеха около новата версия на френския бюджет, доходността на 30-годишните държавни облигации на Франция се повиши до най-високото си ниво от април 2009 година.

Доходността на 30-годишните френски облигации скочи с 7,5 базисни пункта до 4,5278 процента днес по обяд, докато доходността на 10-годишните облигации се повиши с 5,7 базисни пункта до 3,6117 на сто.