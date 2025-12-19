Доживотен затвор за кандидат да убие руския пропагандист номер едно Владимир Соловьов

Руският неонацист Андрей Пронски беше осъден на доживотен затвор за заговор за убийство на Владимир Соловьов, докато шестима други получиха присъди от 12 до 28 години. Соловьов е едно от най-известните информационно-пропагандни оръжия на руския диктатор Владимир Путин и на Кремъл.

Новината съобщи руското опозиционно издание "Медиазона", която е пратила кореспондент в съда.

33-годишният Андрей Пронски е признат за виновен по 17 обвинения по 11 члена от руския наказателен кодекс, включително създаване на терористична организация - клетка на движението "Националсоциализъм/Бяла сила"; насърчаване на тероризма в телеграм каналите Oderint, Dum Metuant и в разговори със съучастници; производство и съхранение на бомби и оръжия; организиране на серия от палежи, видеоклипове от които бяха публикувани в Телеграм; извършване на терористична атака от организирана група и заговор за убийство на пропагандиста Владимир Соловьов.

Още: "Прасета": Путин обиди европейците. Соловьов пак се юрна да превзема Берлин (ВИДЕО)

Останалите шестима обвиняеми са осъдени на различни срокове в наказателна колония с максимална сигурност:

Тимофей Мокий – 28 години

Владимир Беляков – 27 години

Владимир Степанов – 26 години

Максим Дружинин – 25 години

Андрей Волков – 18 години

Динис Абраров – 12 години

Според прокуратурата, и петимата (с изключение на Абраров), по заповед на украинските разузнавателни служби са планирали да взривят колата на Соловьов. Твърди се също, че подслушвания от неонацистите са разкрили, че те са обсъждали и стрелба по пропагандиста "с картечница", да го отровят с пица, да взривят бомба в кутия за доставка или да го отровят с отрова, намазана върху волана или обувките му.

Никой не се е признал за виновен по обвинения в тероризъм или заговор за опит за убийство в съда, отбелязва "Медиазона". Някои обвиняеми казват, че са били измъчвани след ареста си, в предварителния арест.

Още: "Взривяваме всичко. Няма да ги има Киев, Харков, Одеса": Лицето на рашизма, което CNN разби пред камера (ОБЗОР - ВИДЕО)

По делото е имало и друг обвиняем, Василий Стрижаков. Той е съден отделно и е изпратен на задължително лечение през ноември 2023 г.