Пуснаха парното в Перник

Топлоподаването в Перник е възстановено в нормален режим. Температурата на подаващата вода към мрежата вече е в график, но ще отнеме все няколко часа да се възстанови и температурата по трасето до входа към всяко домакинство.

Това каза изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ АД инж. Борислав Борисов, цитиран в съобщение до медиите от пресцентъра на дружеството.

Причината за влошеното качество в последните дни е пробив на основна мощност - блок 5. Тя е заменена със заместващата мощност, но процесът на превключване минава през охлаждане на системата. Пробивът в основната мощност е отстранен и топлоснабдяването преминава в нормален режим.

От дружеството припомнят, че "Топлофикация Перник" първа пусна отоплението още в началото на октомври. До този момент няма сериозни аварии по трасето.

"Всяка година надграждаме програмата за рехабилитация и обновяване на топлопреносната мрежа, с което постепенно се подобрява качеството на услугата.

Централата инвестира милиони в модернизация и замяна на въглищата с природен газ, без да използва европейско финансиране, а само собствени средства. Този факт е решаващ за скоростта, с която се случват процесите.

Изминали сме сериозна част от пътя за трансформация, без да пренебрегваме регулярните си ангажименти. Надявам се перничани да виждат всички тези усилия“, подчерта Борисов.

