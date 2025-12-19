Любопитно:

Нов политически играч в Гърция може да измести Ципрас и Самарас

19 декември 2025, 15:45 часа 316 прочитания 0 коментара
Нов политически играч в Гърция може да измести Ципрас и Самарас

Политическа партия, оглавена от Мария Каристиану – председател на сдружението, представляващо семействата на жертвите от трагичната железопътна катастрофа край Темпе, би привлякла по-голяма избирателна подкрепа от формации, създадени от бившите премиери Алексис Ципрас или Антонис Самарас. Това показва ново социологическо проучване. И тримата публично са намеквали за възможността да основат нови политически партии, но към момента никой от тях не е обявил официално подобно намерение. Междувременно представители на сдружението на близките на жертвите от катастрофата в Темпе заявиха наскоро, че не подкрепят каквито и да било политически амбиции, свързани с Каристиану.

Още: След повече от две години: Приключи разследването на влаковата катастрофа в Гърция

По данни от допитване на “Метрон Аналисис“, проведено за телевизия “Мега“, 14% от анкетираните посочват, че с “много голяма вероятност“ биха гласували за партия, ръководена от Каристиану, а още 16% определят подкрепата си като “по-скоро вероятна“.

Снимка Getty Images

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

При аналогичен въпрос за Алексис Ципрас – бивш лидер на лявата партия СИРИЗА, който подаде оставка като депутат през октомври, 11% заявяват, че биха гласували за него с “много голяма вероятност“, като същият дял отговаря, че това е “по-скоро вероятно“.

Още: Кьовеши разбуни духовете в Гърция: Можело е тежката влакова катастрофа да се избегне

Подкрепата за Антонис Самарас, бивш консервативен премиер, изключен от управляващата партия “Нова демокрация“ през ноември 2024 г., е по-ниска. Едва 5% посочват, че с “много голяма вероятност“ биха подкрепили евентуална негова партия, а 9% определят такава възможност като “по-скоро вероятна“.

Още: Гръцкото правителство оцеля след вот на недоверие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Гърция Алексис Ципрас политическа партия влакова катастрофа Гърция
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес