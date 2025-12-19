Нов политически играч в Гърция може да измести Ципрас и Самарас

Политическа партия, оглавена от Мария Каристиану – председател на сдружението, представляващо семействата на жертвите от трагичната железопътна катастрофа край Темпе, би привлякла по-голяма избирателна подкрепа от формации, създадени от бившите премиери Алексис Ципрас или Антонис Самарас. Това показва ново социологическо проучване. И тримата публично са намеквали за възможността да основат нови политически партии, но към момента никой от тях не е обявил официално подобно намерение. Междувременно представители на сдружението на близките на жертвите от катастрофата в Темпе заявиха наскоро, че не подкрепят каквито и да било политически амбиции, свързани с Каристиану.

Още: След повече от две години: Приключи разследването на влаковата катастрофа в Гърция

По данни от допитване на “Метрон Аналисис“, проведено за телевизия “Мега“, 14% от анкетираните посочват, че с “много голяма вероятност“ биха гласували за партия, ръководена от Каристиану, а още 16% определят подкрепата си като “по-скоро вероятна“.

Снимка Getty Images

При аналогичен въпрос за Алексис Ципрас – бивш лидер на лявата партия СИРИЗА, който подаде оставка като депутат през октомври, 11% заявяват, че биха гласували за него с “много голяма вероятност“, като същият дял отговаря, че това е “по-скоро вероятно“.

Още: Кьовеши разбуни духовете в Гърция: Можело е тежката влакова катастрофа да се избегне

Подкрепата за Антонис Самарас, бивш консервативен премиер, изключен от управляващата партия “Нова демокрация“ през ноември 2024 г., е по-ниска. Едва 5% посочват, че с “много голяма вероятност“ биха подкрепили евентуална негова партия, а 9% определят такава възможност като “по-скоро вероятна“.

Още: Гръцкото правителство оцеля след вот на недоверие