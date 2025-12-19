Буданов ликвидира шефа на ГРУ, стоящ зад взрива на самолета на Пригожин и отравянето на Скрипал?

Все повече информации излизат от сутринта и до момента, че при удара на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) срещу танкер от руския сенчест флот в Средиземно море, е бил убит не кой да е, а един от висшите кадри на руското военно разузнаване - генерал-майор Андрей Аверянов, при това вероятно с няколко от неговите заместници.

Според излизащите дотук информации, които все още очакват официално потвърждение, Аверянов се е намирал на борда на танкера QENDIL, част от руския сенчест флот.

От 2013 г. Аверянов е командир на военно поделение 29155 на руското разузнаване (ГРУ), лично командвал от години редица саботажни, военни и хибридни операции в Африка, Азия и Близкия изток. Генералът, който е удостоен със званието "Герой на Русия", е отговорен за убийства, експлозии, шпионаж в страни от ЕС, саботаж и други престъпни дейности. Смята се също така, че именно той стои зад взривяването на самолета на Евгений Пригожин и отравянето на Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия Скрипал. И не на последно място ръководеното от него военно поделение стои зад опита за убийство на Емилиян Гебрев. Още: The New York Times: Срещу Емилиян Гебрев е имало два опита за убийство с руски почерк

Аверянов е провеждал операции в чужбина по заповед на Путин. Чехия го обявява за международно издирване заради взривовете в оръжейните складове край Врбетице през 2014 г., когато загинаха двама чешки граждани.

Както пише руският опозиционер Александър Невзоров в телеграм канала си, ако смъртта на Аверянов бъде потвърдена, това ще е "една от най-значимите операции за елиминиране на международен престъпник в историята на войната в Украйна".

Още: На 2000 км от Украйна: СБУ подпали танкер от руския "сенчест флот" в Средиземно море (ВИДЕО)

Подчертава се, че конкретно танкерът QENDIL е бил използван за шпионаж с дронове в ЕС, както и за други операции.

Как е извършен ударът на украинските сили? До момента данните са, че украински морски дрон е пренасял 50 дрона, натоварени с експлозиви, под водата. Морският дрон е изплувал в близост до танкера и от него са излетели във въздуха дроновете с взривни устройства, които са поразили плавателния съд.