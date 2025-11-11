Банкерът на Путин му се оплака: Много скромен ни е растежът

"Тази година растежът ни е с доста скромен темп, защото макроикономическите условия са сложни. Някой наши портфолия се свиват, не много – например портфолиото с потребителските кредити. Останалите се разширяват, но в не особено бърз темп, всички (с ръст от) едноцифрено число". Думите са на Герман Греф, ръководителя на Сбербанк и един от най-приближените до руския диктатор Владимир Путин. И Греф ги казва не къде да е, а на лична среща с Путин в Кремъл.

Казаното добре подсказва накъде отиват нещата в руската икономика и финанси. Показателно е и друго – докрай подмазвачеството към Путин ще продължава, защото иначе рискуваш да изпушиш последната си цигара при отворен прозорец от 10-тия етаж нагоре. Греф не забравя тази опасност – на срещата с Путин той първо се хвали как Сбербанк тази година е изплатила рекордни дивиденти през август, 787 млрд. (неясно каква точно валута, вероятно рубли), а Путин констатира как това показвало, че Сбербанк е "устойчива финансова институция".

Само че впоследствие Греф почва и с числа – отпуснатите жилищни ипотеки от Сбербанк през тази година били с 5-7% по-малко спрямо 2024 година, а пазарът ще се свие с 10-15% - това е оценката на Греф.

Макроикономическите условия в Русия

В началото на последната трета на октомври, Думата прие актуализация на руския държавен бюджет. Какво се коригира – с актуализацията очакваните приходи в бюджета вече са 36,56 трилиона т.е. с 336,48 млрд. по-малко от предишната преценка. Дефицитът пък става 5,74 трилиона рубли или 2,6% от БВП, но по-интересното е, че това е увеличение с 1,94 трилиона рубли спрямо предишната оценка. Разходите стават 42,82 трилиона рубли или с 2,64 трилиона повече. А икономическият растеж вече се прогнозира да е само 1%, вместо 2,5%, както в предишната прогноза, изброява "Комерсант".

Само че руското министерство на икономическото развитие вече отчете едва 0,6% растеж на руския БВП през третото тримесечие на 2025 година спрямо третото тримесечие на 2024 година. През второто тримесечие ръстът беше 1,1%, а през първото – 4,5%, също изключително показателно накъде върви руската икономика.

