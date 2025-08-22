Борба със сивата икономика: 2300 случая на работа без договор за 8 месеца

В цялата страна от началото на годината са установени 2300 случая на работа без трудови договори. Само в областта на хотелиерството и ресторантьорството този брой е близо 1/4 от всички случаи – около 500. Това стана ясно по време на проверка на Главната инспекция по труда в Слънчев бряг, в която се включи и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Борба със сивия сектор

Той подчерта, че секторът на туризма се оказва изключително рисков и затова контролът в него е особено интензивен. "Само в ресторантьорството и туризма до момента са извършени 4300 проверки – мащаб, какъвто досега не е имало. Откритите нарушения са над 19 000", посочи министърът.

"Близо една четвърт от икономиката на България е в сивия сектор – около 23 – 24%. А от друга страна, не достигат пари за пенсии, за младите хора, за майките, за втората година майчинство. Как да стигнат средствата, когато част от бизнеса продължава да тарикатства и да ощетява бюджета?", попита Гуцанов.

Той заяви, че ще се засили контролът от страна на Инспекцията по труда и във фирмите за атракциони, макар че безопасността при тях не е въпрос към Министерството на труда и социалната политика. "Тези съоръжения имат много бързо стареене, защото са подложени на слънце и морска вода, и аз наистина не мога да разбера защо хората, които се занимават с подобна дейност, не си дават сметка за това", възмути се той.