Франция навлезе в техническа рецесия. Терминът обозначава отрицателен икономически ръст (спад) за две поредни тримесечия - точно това, което се случи във втората най-голяма европейска икономика, съобщава Le Monde.

Френският БВП спадна с 0,2% през третото тримесечие на 2026 година, след лек спад през второто тримесечие, според ревизирани официални статистически данни. Ревизията за второто тримесечие сочи свиване на френската икономика от 0,02%, след като първите данни бяха за застой (0% растеж). А през първото тримесечие имаше свиване от 0,2%, след като първо беше обявено свиване от 0,1%.

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Най-голямата "котва" за френската икономика през третото тримесечие е спадът в износа - това е отнело 0,6% от френския БВП. А потреблението в страната се е увеличило твърде скромно, само с 0,3%.

Съответно, бюджетният дефицит на Франция се увеличи до 5,6% от БВП, надхвърляйки целта на правителството от 5,4%. Именно положението с френския бюджетен дефицит е давано за пример от икономиста Георги Ангелов какво може да се случи и на българската икономика. А публичният дълг на страната е 117% от БВП, което моментално оскъпи лихвата по 10-годишните държавни френски книжа - тя е вече 4,7%, докато преди година беше 2,9%. С други думи, който си купува френски държавни ценни книжа, ще очаква Франция да му върне инвестицията с по-висока лихва.

Сега се очаква Франция да не постигне годишната си цел за растеж от 0,5%.

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