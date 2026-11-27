"Някой даде команда да се атакуват българите в Марсилия. Видях терористичен атентат от страна на фенове на Марсилия". Това заяви ексклузивно пред Actualno.com Тодор Батков-младши, който е пряк свидетел на нападението срещу българските привърженици на Левски във Франция. По думите му атаката е била предварително организирана, а агресорите са разполагали с хладно оръжие и различни средства за нападение.

Инцидентите се случиха около футболния мач между Олимпик Марсилия и Левски в Лига Европа. Нападението предизвика остра реакция в България, като представители на държавната власт и политическите сили осъдиха насилието и поискаха френските власти да изяснят обстоятелствата. Председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков дори предложи Народното събрание да излезе с обща декларация по случая. Още: МВнР връчи нота на Франция, иска пълно разследване на нападенията над българи в Марсилия

Нападателите дошли с мачете и метални предмети

Тодор Батков-син разказа, че е бил сред групата български привърженици в сектор А, където са били настанени хора с билети от най-високата категория, спонсори и членове на семействата на футболистите.

"Групата, която беше нападната, в която бях и аз, сме в първа категория билети, спонсорски, членове на семействата на отбора. За щастие, закъсняха част от тези хора, иначе щеше да има атака и към непълнолетни", заяви той.

Батков категорично отхвърли твърденията, че българските привърженици са били в неадекватно състояние или са провокирали нападателите.

"Групата от нас, която беше в сектор А, никой не беше интоксикиран и в неадекватно състояние, най-отговорно го заявявам. Не очаквахме, че това ще се случи, изведнъж се появиха стюарди, след тях се появиха господа с мачетата, дървени прътове, пожарогасители. Тези хора дойдоха от техния сектор Б, видимо някой им даде команда, защото ние ги наблюдавахме", разказа той. Още: "Прекрасен, достоен и храбър": Искат държавен орден за мъжа, защитил с тялото си жена на мача в Марсилия

По думите му нападателите са стигнали до българския сектор през тунел, като една от вратите по маршрута им била оставена предварително отворена.

Полицията пристигнала с 20 минути закъснение

Батков твърди, че между появата на агресивните привърженици и навлизането им в сектора на българите са изминали около 30-40 секунди. Според него нападателите вероятно са получили предварително оръжията си по пътя към мястото на атаката.

"Около 30-40 секунди по-късно тези хора се появиха при нас, като разбрахме, че са минали през тунел. Предвидливо е била оставена една от вратите на този тунел, някой им даде команда, сигурно са им раздавани някъде по пътя прътове, боксове, ножове. В един момент те просто влязоха при нас", разказа свидетелят. Още: Партиите готвят обща позиция след нападението над български фенове в Марсилия

По думите му реакцията на полицията била крайно закъсняла. Служителите на реда се намирали в ресторант извън стадиона и пристигнали едва около 20 минути след началото на нападението.

Вместо да овладеят ситуацията, полицаите използвали сълзотворен газ в настъпилата суматоха и започнали да извеждат българските привърженици от сектора. Впоследствие част от тях успели да намерят общ език с органите на реда и да бъдат събрани на едно място.

Батков определи нападението като расистка атака

Тодор Батков-син смята, че нападението е било мотивирано от расистки подбуди и враждебност към България и Източна Европа. Той настоя, че българските фенове не са направили нищо, което да оправдае подобна агресия. Още: "Осъждаме насилието": И Мирчев не разбира благодарностите на Радев към Макрон

"Нашите момчета успяха все пак да намерят някакъв език с полицията и поне ни прибраха на едно място да сме всички заедно. Атаката според мен е провокирана от расистки подбуди спрямо България, спрямо Източна Европа. Ние с нищо не сме ги провокирали. И хотелът на нашата делегация беше обект на атака, две момчета от нашата група бяха бити и отново полицията се появи тук с огромно закъснение. Това за мен си е абсолютно расистка атака", заяви той.

Батков съобщи, че шестима души са били откарани в болница, като един от тях е в тежко състояние. Той отказа да даде повече подробности за пострадалия.

Свидетелят разказа и за тежките условия, при които българската група е трябвало да се прибере. По време на полета се наложило самите пътници да си оказват медицинска помощ, да промиват раните си и да използват аптечката на самолета.

"Наложи се в самолета да си помагаме един на друг, да си промиваме рани, да си правим компреси с аптечката на самолета, тъй като очевидно лекарите на Левски бяха ангажирани да масажират пръстчетата на отбора", коментира с ирония Батков-син. Още: Първи арестуван за нападението над феновете на Левски в Марсилия

Той постави под въпрос и реакцията на френските власти, като според разказа му както на стадиона, така и при последвалото нападение над хотела полицията е пристигнала със значително закъснение.

Междувременно българските институции поискаха от Франция пълно изясняване на случилото се и установяване на отговорните за нападенията.