Футболният свят стана пряк свидетел на ужасяващи сцени при гостуването на Левски на Олимпик Марсилия. В двубой от петия кръг на основната фаза на Лига Европа, по трибуните на стадион "Велодром" се разигра истинско кърваво зрелище. Стотици организирани ултраси на френския гранд нападнаха феновете на "сините" с метални тръби и палки и нанесоха масов побой над всички, независимо от възрастта и пола. Ужасяващите сцени на "Велодром" напомниха за случая "Хейзел" от 1985 г.

Случаят "Хейзел"

На 29 май 1985 г. финалът за Купата на европейските шампиони (сега Шампионска лига) се играе на стадион "Хейзел" в Белгия. Той е построен през 1930 г. и не е бил основно реновиран от тогава. Бетонът на трибуните се рони, а между секторите е останала тънка телена ограда. УЕФА е предупредена многократно за опасността мачът да се проведе на "Хейзел", но от централата не променят решението си. На финала един срещу друг се изправят Ливърпул и Ювентус, като фенове на мърсисайдци са настанени в сектори "X" и "Y". Сектор "Z" е предназначен за неутрални фенове, но много италиански мигранти в Белгия и фенове на "бианконерите" купуват билети на черно и се настаняват в него.

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Trentanove morti, di cui 32 italiani, e oltre 600 feriti. È questo il bilancio della tragedia avvenuta il #29maggio 1985, in occasione della finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool allo stadio #Heysel di Bruxelles https://t.co/1oLoopbxoM — Sky tg24 (@SkyTG24) May 29, 2021

39 загинали и над 600 ранени

Още преди началото на двубоя се разиграва страховита сцена. Фенове на Ливърпул успяват да съборят оградата между сектори "Y" и "Z" и нахлуват при италианските привърженици. Паникьосани, феновете на Ювентус побягват в обратната посока, но срещу тях се извисява 3-метрова бетонна стена. Съоръжението не издържа на натиска и се срутва. Резултатът е 39 загинали и над 600 ранени души. Въпреки всичко, белгийските власти, полицията и делегатите на УЕФА решават мачът да се състои, за да не предизвикат още безредици.

Страшни последствия за Ливърпул и английските клубове

Само два дни след трагедията, Английската футболна асоциация изтегля клубовете си от европейските клубни турнири. УЕФА налага безсрочно наказание, като по-късно определя изхвърляне на всички английски отбори за 5 години и 6-годшино наказание за Ливърпул. Освен това, след 18-месечно разследване, цели 14 фенове на Ливърпул са обвинени и осъдени на 3 години лишаване от свобода за непредумишлено убийство.

Резултатът е събаряне на стадион "Хайзел", заменен от стадион "Крал Бодуен" 10 години по-късно и дълбоки реформи в стандартите за безопасност на УЕФА.

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Liverpool FC remembers the 39 football fans who lost their lives in Heysel Stadium, 41 years ago today. As always, our thoughts are with everyone affected by the disaster. — Liverpool FC (@LFC) May 29, 2026

Случаят "Велодром"

На "Велодром" обстоятелствата бяха много различни. Стадионът е модерен, като беше реновиран за Европейското първенство през 2016 г., което се проведе във Франция. И въпреки че няма данни за починали, е факт, че има над 10 пострадали и то само от феновете на Левски. Важно е да се посочи, че нападенията над привърженици на "сините" започнаха още вечерта преди мача. Тогава ултрасите на Марсилия обикаляха хотели и други локации, на които се знае, че ще могат да намерят фенове на Левски.

Отежняващи вината обстоятелства

Вече стана ясно, че от УЕФА са започнали дисциплинарно производство срещу Марсилия, но само разследването ще покаже какви наказания ще бъдат наложени на френския гранд. Определено това, че атаките на ултрасите са били организирани ще повлияе на решението на централата. А фактът, че от Марсилия не са осигурили адекватни мерки за сигурност също може да доведе до по-строго наказание.

Френският спортен журналист Даниел Риоло говори по радио "Монте Карло", като заяви, че е напълно възможно стюардите, които трябва да спрат ултрасите на Марсилия, всъщност да са ги пуснали. Риоло не изключва възможността за най-строго наказание срещу френския гранд и изваждането му от европейските клубни турнири.

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Реалистичните очаквания

Въпреки всичко, случаят от стадион "Велодром" много се различава от онзи на "Хейзел". За щастие няма починали, а ранените са в пъти по-малко. Изваждането на Олимпик Марсилия от турнирите на УЕФА остава на масата, но най-вероятно от централата няма да посегнат към тази мярка. Една от причините е, че от клуба веднага излязоха с официална позиция, в която осъждат действията на феновете на отбора. И въпреки че според Даниел Риоло това е "просто комюнике", то може да изиграе важна роля при решението на УЕФА как да накаже Марсилия.

Най-вероятните санкции, които тимът ще понесе са финансова глоба, частично или пълно затваряне на стадион "Велодром" и забрана за продаване на билети при гостувания.

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