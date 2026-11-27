Властите в Северозападна Гърция поискаха община Игуменица да бъде обявена извънредна ситуация, след като проливни валежи причиниха наводнения, заляха домове и нарушиха движението по пътищата, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Къщи в Платария и Сивота, две крайбрежни общности в общината бяха наводнени и властите започнаха да оценяват щетите по частна собственост, предприятия и общинска инфраструктура.

150 сигнали за помощ

Пожарната служба е получила 150 обаждания за помощ в регионалното звено на Теспротия, включително заявки за изпомпване на вода от наводнени имоти и подпомагане на нуждаещи се хора.

Според последната актуализация пожарникарите са извършили 10 изпомпващи операции и са евакуирали трима възрастни жители от домовете им на безопасни места. ОЩЕ: Порой и наводнения в Северозападна Гърция

Σε επιφυλακή ήταν όλο το βράδυ οι κάτοικοι Λευκίμμης καθώς από την βροχή ειχε φουσκώσει το ποτάμι της Λευκίμμης. Η στάθμη του νερού είχε ανέβει σημαντικά, σχεδόν στο ύψος του δρόμου, δίπλα στα δεμένα σκάφη και στα σπίτια της περιοχής. video: CorfuPress Tv. https://t.co/NLKSYgUxM5 — ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr) November 27, 2026

Пътното движение е възстановено, но разчистването продължава

Пътното движение е възстановено в целия район, но тежките машини продължават да разчистват отломки и други материали, отнесени по пътищата от наводненията. Кметът на Игуменица Панайотис Нтаис заяви, че е в ход първоначална оценка на щетите. Той призова за финансиране на по-мащабни проекти за защита от наводнения в крайбрежните райони и призова жителите да ограничат пътуванията преди по-нататъшни обилни валежи.

Разположени са осем екипа за реагиране, състоящи се от 22 пожарникари, с персонал от пожарната служба на Теспротия, първата станция на пожарната служба в Янина и 5-то звено за специални горски операции.

Очаква се лошото време да продължи в Епир, северозападния регион, където се намира Теспротия. Националната метеорологична служба на Гърция прогнозира локално проливни дъждове и гръмотевични бури в петък и събота. Служители на Гражданска защита призоваха хората да избягват пресичането на потоци и реки, както пеша, така и с кола, по време на бурите и в продължение на няколко часа след това. ОЩЕ: Къщите започнаха да се свличат: Евакуация в Загреб след поройните дъждове (ВИДЕО)

⛈️ Πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο καταγράφονται στη Θεσπρωτία, λόγω των βροχών. 🎞️ Forecast Weather Greece / Xristos kontis #κακοκαιρια https://t.co/7LGf9vWjRS — NEWS 24/7 (@News247gr) November 27, 2026