Легендата на българския футбол Стилиян Петров изрази своята позиция за ексцесиите на стадион "Велодром" по време на срещата между Олимпик Марсилия и Левски от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Докато футболистите играеха на терена, по трибуните организирани ултраси на френския гранд атакуваха феновете на "сините". Петров обвини УЕФА, че не е взела нужните мерки, БФС, че не прави нищо, за да защити българските привърженици и посочи хората от ръководството на Левски като най-виновни.

Стилиян Петров: "Това е дим, кръв, паника и хора, които няма накъде да избягат"

Стилиян Петров започна позицията си, като посочи геройството на българските фенове: "Това е мъж в черно яке, който държи с две ръце главата на друго момче, за да не го убият с прът. Това е мъж, който се опитва да закрие с тялото си човек, който вече лежи. Това е дим, кръв, паника и хора, които няма накъде да избягат. Това е мъж, който защитава българската жена под атаките на хулигани и агресия, която бе позволена на "Велодром" в Марсилия".

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"Къде беше вашият делегат?"

Последва обръщение към УЕФА, в което обвини централата, че не е спазила собствените си правила, въпреки че е била предупредена от Левски: "Вие допуснахте мач от Лига Европа да започне, докато на трибуните се извършва опит за убийство. Вие допуснахте съдията да даде начален сигнал, докато български граждани лежат с разбити глави. Къде беше вашият делегат? Къде беше вашият офицер по сигурността? Къде беше вашият "протокол за спиране на мача"?"

"Вие трябваше да вдигнете телефона на Чеферин"

Петров се обърна и към БФС, като обвини българското ръководство на футбола, че не прави нищо, за да защити пострадалите български фенове: "Вие трябваше да бъдете първият глас в УЕФА. Вие трябваше да вдигнете телефона на Чеферин. Вие трябваше да изпратите официален протест, предупреждение да поискате спешно заседание на Дисциплинарната комисия, да поискате гаранции, че това нямаше да се случи на български отбор. Вместо това - тишина".

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"И после изпратихте 500 души в капан"

Най-острите думи на Стилиян Петров бяха към ръководството на Левски: "Вие сте най-виновни! Защото вие знаехте най-много и направихте най-малко. Вие знаехте за опасността. Вие пратихте писмо. И после изпратихте 500 души в капан. Когато ти изпращаш хората си на война, ти не пращаш писмо. Ти осигуряваш защита. Ти изискваш писмена гаранция. Ти казваш: "Ако не гарантирате сигурността на нашите фенове, ние няма да излезем на терена". Вие не го казахте. Защото се страхувате. Страхувате се да обидите УЕФА. Страхувате се да загубите "добрите отношения".

"Искаме отговорност"

В края на обръщението си, Петров отправи ясно послание: "Не искаме декларации. Искаме отговорност. УЕФА - да разследва и накаже. БФС - да защити, а не да мълчи. Левски - да спре да се снишава и да започне да защитава собствените си фенове безскрупулно. Защото ако днес приемем, че български фен може да бъде бит безнаказано в центъра на Европа, утре ще приемем, че може да бъде бит навсякъде".

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