Сотир Сотиров е новият член на Управителния съвет и изпълнителен директор „Финанси и Операции“ на ДЗИ – застрахователното дружество на белгийската KBC Group в България. Той наследява Иван Ганчев, който поема поста изпълнителен директор „Продукти“. Бистра Василева, досегашен изпълнителен директор „Продукти“, поема поста изпълнителен директор „Продажби“, като наследява Анастас Петров. Промяната е вписана в Търговския регистър на 20 ноември 2026 г. след получаване на регулаторните одобрения.

Преди новото си назначение Сотиров ръководи дирекция „Финанси и услуги по предоставяне на данни“, която поема през 2024 г. Отговаря за управленското и регулаторното отчитане, оперативната финансова поддръжка, качеството и управлението на данните и предоставянето им към KBC Group. Ръководи и проекти за модернизация на финансовите процеси, развитие на банково-застрахователните услуги и миграция на данни към застрахователната система.

Кариерата на Сотиров в ДЗИ започва през юни 2011 г. в оперативното счетоводство. От април 2013 г. до януари 2018 г. той е старши счетоводител в дирекция „Планиране, отчетност и анализ“. Работи по управленски отчети и финансови анализи и участва в проекти за управление и качество на данните и автоматизация на вътрешни процеси. През февруари 2018 г. оглавява дирекция „Управление на данни, актюери и услуги по предоставяне на данни“, която ръководи до март 2024 г. Изпълнява и ролята на главен мениджър данни.

Сотиров е бакалавър по „Финанси“ и магистър по „Финансов мениджмънт“ от Университета за национално и световно стопанство. Допълнителната му квалификация включва основно ниво на ACCA и обучение в Академия KBC.

Сотиров влиза в състава на висшия мениджмънт на ДЗИ в годината, в която дружеството отбелязва 80 години от създаването си под надслова „Обичаш го. Застраховай го.“ Доброволческата програма „Неочаквано добро“ обедини усилията на стотици доброволци за реализирането на 80 местни каузи в цялата страна, които продължават и в момента. За втора поредна година дружеството получи отличието „Най-добър дигитален застраховател в България“ в престижния международен конкурс Global Insurance Innovation Awards, а през октомври спечели и двете отличия „Застраховател на годината“ за 2025 г. – в общото застраховане и в животозастраховането, затвърждавайки силните си позиции и в двете направления. ДЗИ е и единствената застрахователна компания, която става „Застраховател на годината“ в общо и животозастраховане в една и съща година и то за трети път в историята на наградите от създаването им през 2009 г. до днес.