Народното събрание прие с пълно единодушие декларация, с която осъди насилието срещу български граждани в Марсилия след футболната среща между Олимпик Марсилия и Левски на 26 ноември 2026 г. Документът беше подкрепен от всички 185 депутати, участвали в гласуването.

Декларацията беше предложена сутринта от зам.-председателя на Продължаваме промяната Николай Денков, а текстът беше изготвен съвместно от представители на всички парламентарни групи и съгласуван с Министерството на външните работи.

Малко преди 13 ч. по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова депутатите прекъснаха заседанието си, за да гласуват документа. Той не беше предварително разгледан от ресорната комисия по външна политика, както обичайно се процедира. Още: Стилиян Петров нападна УЕФА, БФС и ръководството на Левски: "Вие сте най-виновни!"

Солидарност с пострадалите

В декларацията Народното събрание изразява пълна солидарност с пострадалите български граждани, сред които има жени и деца, както и с техните семейства.

В преамбюла се подчертава, че спортът трябва да бъде пространство за достойно съперничество, взаимно уважение и общуване между народите, а не повод за агресия. Посочени са и задълженията по Конвенцията на Съвета на Европа от Сен Дени за безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни събития, както и приложимите правила на УЕФА.

"Народното събрание категорично осъжда всяка форма на агресия и насилие, независимо от кого произтичат. Подобни действия са несъвместими не само с основополагащите принципи на спорта, но и с фундаменталните ценности, върху които е изградена обединена Европа - зачитането на човешкото достойнство, равнопоставеността, върховенството на закона и гарантирането на сигурността на всеки европейски гражданин", се казва в документа. Още: "Някой даде команда да се атакуват българите в Марсилия": Тодор Батков с разказ за Actualno

Парламентът постави въпроси за сигурността

Народните представители определят като особено тревожен факта, че въпреки предварително установените рискове, организационните мерки и ограниченията за българските привърженици, тяхната безопасност не е била гарантирана в достатъчна степен.

Според декларацията това повдига сериозни въпроси за ефективността на мерките за сигурност, отговорността на организаторите и спазването на стандартите на УЕФА и ФИФА за провеждане на международни футболни срещи.

Парламентът призовава френските компетентни органи да извършат своевременно, пълно и безпристрастно разследване, да установят извършителите и да приложат закона с цялата му строгост. Настоява се и за цялостна проверка на организацията на мача, предварителната оценка на риска и предприетите превантивни мерки. Особено внимание трябва да бъде отделено на евентуални пропуски при защитата на гостуващите привърженици по време на престоя им в Марсилия. Още: 41 години след "Хейзел": Ще последва ли Марсилия тежката съдба на Ливърпул?

Искат независимо разследване и санкции от УЕФА

Народното събрание настоява и компетентните органи на УЕФА да проведат независимо и задълбочено разследване на обстоятелствата около нападението и да наложат най-строгите санкции.

Призивът е отправен и към органите на Съвета на Европа, включително комитета Сен Дени, който трябва да разгледа случая от гледна точка на международните стандарти за безопасност и сигурност при спортни мероприятия.

В документа се очаква пълно съдействие от френските институции и гаранции, че подобни инциденти няма да се повтарят. Парламентът подчертава, че това е необходимо в духа на традиционно добрите отношения между България и Франция. Още: МВнР връчи нота на Франция, иска пълно разследване на нападенията над българи в Марсилия

Депутатите призовават Министерския съвет да използва всички институционални и дипломатически механизми за защита на сигурността, здравето и правата на българските граждани, както и да информира своевременно Народното събрание за предприетите действия.

С декларацията трябва да бъдат запознати френските компетентни институции, ръководните и дисциплинарните органи на УЕФА и ФИФА, Европейският парламент, Европейската комисия, Съветът на Европа и Френската футболна федерация.