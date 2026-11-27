Нападенията срещу привържениците на Левски на "Стад Велодром" предизвикаха вълна от възмущение в България, която вече прераства в организирано недоволство. За тази вечер, 27 ноември, е обявен протест пред посолството на Франция в София. Призивите за участие се разпространяват активно в социалните мрежи и сред феновете на "сините", а отделно шествие, организирано от ВМРО, също може да събере привърженици на столичния гранд.

Протест пред френското посолство от 20:00 часа

Във Facebook вече е създадено събитие под надслов "Справедливост за Левски – Протест пред Френското посолство", което предвижда събиране от 20:00 часа пред дипломатическата мисия на улица "Оборище" в София. Организаторите призовават за мирна демонстрация срещу насилието, на което бяха подложени българските привърженици при гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа.

Сред основните искания са установяване и наказване на извършителите, тежки санкции срещу френския клуб и обезщетения за пострадалите българи. Призивите за протест се разпространяват и в групи на привърженици на Левски, като се очаква към инициативата да проявят интерес и хора извън футболната общност.

Още: Партиите готвят обща позиция след нападението над български фенове в Марсилия

Шествие на ВМРО също може да се насочи към посолството

Междувременно за 19:00 часа е обявено и отделно шествие, организирано от ВМРО по повод 107 години от подписването на Ньойския договор. Сборният пункт е пред къщата музей "Иван Вазов" в София, а обявеният маршрут е до Паметника на Незнайния воин.

Бившият евродепутат Ангел Джамбазки призова привържениците на Левски да се присъединят към шествието, като посочи, че френското посолство се намира в непосредствена близост до крайната му точка. Според публикации в социалните мрежи част от участниците възнамеряват впоследствие да се насочат към демонстрацията пред френската дипломатическа мисия.

Протестните действия идват след тежките инциденти в Марсилия, при които пострадаха български привърженици. Левски и Българският футболен съюз вече сезираха УЕФА, а Министерството на външните работи обяви, че ще изпрати дипломатическа нота до Франция с искане за пълно разследване.

Още: "Не, не е достатъчно Радев да се обади на Макрон и двамата да осъждат насилието. Ако имаме поне малко достойнство..."