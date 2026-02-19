Отиде си емблематичен актьор от "Робокоп"

Холивудският свят е в траур след загубата, обявена тази сряда, 18 февруари 2026 г. Актьорът Том Нунан, който се появи в един от най-известните филми на 80-те години, е починал. Актьорът, който се появи във филмите "Робокоп 2" и "Последният екшън герой", беше на 74 години. Новината беше споделена от Карен Силас, негова колежка от филма "What Happened Was...". Според "Daily Mail" актрисата потвърди, че актьорът е починал мирно в събота, 14 февруари 2026 г.

Към момента причината за смъртта на Том Нунан не е разкрита, но въз основа на съобщението, оставено от неговата приятелка Силас, той не е страдал. "Моят скъп приятел и колега Том Нунан почина мирно на Деня на влюбените през 2026 г. Работата с него в оригиналната му оф-Бродуей пиеса "What Happened Was..." в Paradise Factory Theatre в началото на деветдесетте години беше повратна точка за мен и кариерата ми, която все още резонира в живота и работата ми като актриса."

62-годишният Силас участва заедно с Нунан в игралния филм от 1994 г. "What Happened Was...", който, както вече споменахме, се превърна в независима класика на американското кино. "Каква привилегия и лудо забавление беше да работя с този човек и да го наричам свой приятел до края... нека неговото наследство продължи да блести", казва още тя.

Ранните години на Том Нунан

Актьорът Том Нунан е роден в Гринуич, Кънектикът, на 12 април 1951 г. Освен като актьор, той работи и като режисьор и сценарист. Ролята, която изигра в "Робокоп 2", беше тази на Каин. Други роли, които го направиха известен, включват: Франсис Долархайд в "Манхантър", разкъсвачът в "Последният екшън герой". Ръстът му почти винаги му носи роли на злодеи, тъй като той е висок почти 195 см. Нунан се радва на плодотворна кариера на филмовите сцени, която започна през 1980 г.

