Цветелина Пенкова: България има една от най-високите цени на ток в ЕС

Това е кабинетът „Гюров“, той носи отговорността по отношение на избора на хората, на които гласува доверие. Така коментира предложения днес състав на служебния кабинет Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП в групата на "Прогресивния алианс на социалистите и демократите" в Европейския парламент и президент на Европейския енергиен форум в предаването "Още от деня" по БНТ.

Тя подчерта, че това е важно да се подчертае, заради "нелепи опити" да се прехвърли отговорността на президента Илияна Йотова. Цветелина Пенкова допълни, че това, което се очаква от служебния кабинет е да организират честен и спокоен изборен процес, с достатъчно доза доверие от страна на българските граждани, че могат да упражнят правото си на глас и то ще бъде защитено. Тепърва предстои да се видят резултатите, каза още Пенкова.

Тя обяви като нереалистични данните от последни социологически проучвания, които показват, че БСП би могла и да не попадне в следващия парламент, тъй като те не отчитат промените в партията. "Още е твърде рано, тепърва започва предизборната кампания, тепърва трябва да се ясни какви са приоритетите и това, което предлагаме на българските граждани. Също така при нас имаше доста сериозни промени по отношение на посоката, която поемаме, по отношение на лидера, който зае това място едва преди седмица.", допълни Цветелина Пенкова.

"България е с една от най-високите цени на ток в ЕС"

България има една от най-високите цени на ток в ЕС. Това заяви евродепутатът Цветелина Пенкова (БСП) пред БНТ. Тя изтъкна, че причината е липсата на свръзаност и обновена инфраструктура, неефективно използване на мрежата и недостатъчно системи за съхранение. Тя обясни, че България географски е отговорна за трансграничната свързаност. "Сега имаме възможност да определим правилата, по които тя ще бъде изградена", каза Пенкова.

"Има енергийна стабилност, има енергийна автономност. Не съм привърженик на крайно ограничителни мерки, но за жалост, те са подвластни на динамиката на геополитиката. Това, че са взети, не означава, че винаги ще е така", обясни Пенкова.

"За да се подобри свързаността трябва да се подобрят енергийната инфраструктура, системите за сигурност и базовите мощности. Така проблемът ще се реши дългосрочно. Парите за това ще дойдат от Европа, важно е обаче да направим ясен разчет. Това е една възможност за нас. Страната ни има завиден енергиен микс. Имаме възможност да определим правилата, по които ще се подобри свързаността на електропреносната система на Източна Европа", каза евродепутатът. Българският евродепутат Цветелина Пенкова е определена за основен преговарящ от ЕП по регламента за траневропейската енергийна инфраструктура (TEN-E).