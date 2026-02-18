Радар за икономика: Най-важните новини на 18 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 18 февруари 2026 г.

Променяме пенсионния фонд само в пощите: Бизнесът скочи срещу изненадваща промяна

Българската стопанска камара (БСК) изрази категорично несъгласие с предложението "Български пощи“ да бъде ексклузивен посредник за подаване на заявления за избор и промяна на пенсионен фонд. Внесените от народни представители от ГЕРБ – СДС между първо и второ гласуване промени предвиждат "Български пощи“ да изпълнява и функциите на ексклузивен посредник за подаване на заявления за избор и промяна на пенсионен фонд. Променяме пенсионния фонд само в пощите: Бизнесът скочи срещу изненадваща промяна

Кредитът към "Литаско" и бъдещата сделка за "Лукойл": Особеният управител с информация пред депутатите

"Дори и да имам най-доброто желание да разплащам всички задължения, самото плащане към "Литаско" няма да бъде разрешено". Това разяснение даде пред депутатите от икономическа комисия назначеният за особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов относно кредита на управляваната от него рафинерията към "Литаско" - компания, която е подразделение на руския петролен гигант "Лукойл", който - заедно с "Роснефт" - беше санкциониран от САЩ, но България получи дерогация.

Доходи и разходи на българите, кое расте повече: Актуални данни

Средните доходи на лице от домакинство се повишават по-силно от разходите през последните три месеца на изминалата година. Това показват данни на Националния статистически институт. Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 3687 лв., като нараства с 9,4% спрямо същия период на 2024 г. В същото време тримесечният общ разход средно на лице от домакинство се повишава с 5,6% до 3203 лева. Доходи и разходи на българите, кое расте повече: Актуални данни

Турската държавна петролна компания ще търси нефт и газ в българската зона на Черно море

Турската държавна петролна компания TPAO и Shell са подписали споразумение за партньорство за проучвания за залежи на нефт и природен газ в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от "Хюриет дейли нюз“ и БТА. По силата на споразумението TPAO ще се присъедини към дейностите на Shell в Блок 1-26 „Хан Тервел“. Турската държавна петролна компания ще търси нефт и газ в българската зона на Черно море

Кристин Лагард напуска предсрочно ЕЦБ?

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард планира да се оттегли от своя пост преди края на осемгодишния си мандат, съобщава "Файненшъл таймс", позовавайки се на свой източник. Според информацията, тя възнамерява да се оттегли преди президентските избори във Франция през април 2027 г., за да позволи на френския президент Еманюел Макрон и на германския канцлер Фридрих Мерц да изберат нейния наследник.

