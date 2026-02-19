Седемте чудеса на света за 2026, които туристите трябва да посетят тази година

За да улеснят избора на туристите за следваща дестинация, експертите по пътувания от списание Condé Nast Traveller са определили седемте чудеса на света за 2026, които си струва да бъдат посетени тази година.

Матера, Италия

Като Средиземноморска столица на културата и диалога за 2026 г., Матера ще бъде домакин на множество културни събития в продължение на 12 месеца, от резиденции на художници до прожекции на филми и изпълнения на живо, всички съсредоточени около темата Terre Immerse, което означава „потопени земи“ и е първото нещо, което идва на ум на туристите, посещаващи тази загадъчна мозайка от улици и алеи в Южна Италия. Осеяна с палеолитни пещери, някои от които сега са превърнати в луксозни хотели, Матера предлага на посетителите уникални възможности да изследват криволичещи стълбища, скалисти клисури и редки барокови сгради.

Национален парк Банф, Канада

Като най-старият национален парк в Канада, Банф отдавна е известен със своите ски писти. Те обаче засенчват други, също толкова вълнуващи дейности в региона, като конна езда, скално катерене, каране на кану и туризъм през топлите месеци. Осеян с тюркоазени езера, залесени долини и ливади в алпийски стил, Банф предлага на туристите нов начин за опознаване – железопътен маршрут, планиран да отвори врати през 2026 г., който ще го свърже с Национален парк Джаспър. Управляван от Rocky Mountaineer, маршрутът е достъпен само от юни до юли и се препоръчва предварителна резервация, тъй като през това време Канада ще бъде домакин и на мачове от Световното първенство по футбол на ФИФА. Обиколката включва също разходка с гондола до върха на връх Сълфур и вълнуващо пътуване с ледено превозно средство до ледника Атабаска, едно от най-големите ледени полета над Северния полярен кръг.

Двуцифрен скок отново с оправданието за инфлация: Вижте колко по-скъпо ще е морето тази година

Природен резерват Брадфорд Пенини, Англия

Един от настоящите природни резервати от „Кралската серия“, създадени от управляващия монарх, е част от национална инициатива за защита и популяризиране на природното наследство на Великобритания, подобряване на биоразнообразието и подобряване на достъпа на местните общности до природата. Подобно на самия крал Чарлз, този регион от 1272 хектара, разположен в района, където са живели сестрите Бронте, се отличава със своята сдържаност. Точно на ръба на планините, където Брадфорд започва да избледнява в забрава от пирен, пейзажът тук е спокойна драма: хълмисти мочурища, полирани от вятъра пясъчникови скали и гледки, които отстъпват място на дълги, мрачни далечни пейзажи.

Нови маршрути преплитат древните села Хауърт, Станбъри и Торнтън в едно безпроблемно, спокойно пътешествие, с указателни табели, водещи до средновековни мостове за товарни коне, скрити водопади и няколко кръчми, в които да изпиете халба бира.

Джемила, Алжир

Алжир е най-голямата страна в Африка, но десетилетия на нестабилност са я направили една от най-слабо посещаваните на континента. В момента малък приток от туристи преодолява бюрократичните препятствия, необходими за получаване на туристическа виза. Безспорната забележителност на северната част на страната са римските руини на Джемила.

Северна Македония е фаворит за туристите от две държави

Основан от император Септимий Север като дом за пенсионери на центуриони, градът, с все още запазените си форуми, базилики и арки, е разположен в открита планинска верига, издигаща се към меко синьо небе, създавайки усещане за недокосната красота. Най-интригуващото е, че според археолозите, въпреки огромния размер на руините, до момента са разкопани по-малко от 40%.

Фарьорски острови

Лов на тупици по морските пътеки, каяк по крайбрежието или просто разглеждане на села като Гасадалур и Саксун са само част от възможностите, които Фарьорските острови предлагат на туристите. Гурманите трябва да посетят Торсхавн с неговите ресторанти от световна класа – нищо не може да се сравни с креативността на ресторант Raest, отличен със звезда Мишлен, където островни деликатеси като спардил и скерпикджет се сервират заедно с морски водорасли, морски таралежи и лангустини.

Рихтерсвелд, Южна Африка

На един ден път с кола по почти безлюдния път West Coast Road по Атлантическия океан от Кейптаун се намира Национален парк Рихтерсвелд - обширно пространство от кварц и гранит, напомнящо лунен пейзаж, осеяно с раздвоени дървета, лишеи и от време на време следи от леопард. Разположен близо до границата с Намибия, той е един от най-отдалечените кътчета на Южна Африка и един от най-малко посещаваните. Тук няма да видите лъвове, но има много други хипнотизиращи гледки и никоя не може да се сравни по яркост със сюрреалистичните резби върху многото камъни, разпръснати из парка.

Смята се, че тези изображения са на възраст между 200 и 10 000 години и се смята, че изобразяват видения, преживявани от народа нама, който все още обитава тези земи, по време на трансови преживявания, предизвикани от шамански лечебни танци.

Национален парк El Imposible, Ел Салвадор

Ел Импосибъл остава една от най-малко известните диви местности в Централна Америка, което е изненадващо, като се има предвид какво предлага: дълбоки каньони, редки пуми и водопади, спускащи се в уединени места. Основната атракция е опасният маршрут, използван от фермерите, за да транспортират реколтата си от кафе от тези покрити с облаци върхове до пристанищния град Акахутла. Това осемчасово пътуване с мулета включва прекосяване на билото по пътека, широка само няколко сантиметра, с пад от 2,4 километра от едната страна и 2,9 километра от другата.

Вижте кой е най-посещаваният туристически район у нас